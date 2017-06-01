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范瑋琪彩排這首歌 竟讓台下的黑人哭了

2017/06/01 14:50

黑人（左）、范范是演藝圈中的模範夫妻。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「范范」范瑋琪近日除了新創個人服飾品牌外，她也正忙著準備世界巡演，身為愛妻魔人的「黑人」陳建州自然不會缺席，上個月30日黑人偷偷把對方彩排的片段上傳臉書，透露自己邊拍邊流淚，原來范范唱了趙傳的《我終於失去了你》，竟勾起他中學時期被排擠的難過回憶。

黑人中學時期的模樣與現在相差甚大。（翻攝臉書）

黑人回想中學時期，自己因為比較胖的關係，沒什麼同學願意搭理，當時就是趙傳的《我終於失去了你》陪著他走過那段歲月，而范瑋琪這次也特地在演唱會上選唱這首歌，讓他忍不住一邊錄影一邊流下男兒淚。事實上，即使到了現在，陳建州還是經常遭受網路輿論攻擊，面對負面評論，他表示自己又不會少塊肉：「我只要在10個人裡面撈到1、2個喜歡我的，那就很開心了。」

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