范瑋琪彩排這首歌 竟讓台下的黑人哭了
2017/06/01 14:50
〔娛樂頻道／綜合報導〕「范范」范瑋琪近日除了新創個人服飾品牌外，她也正忙著準備世界巡演，身為愛妻魔人的「黑人」陳建州自然不會缺席，上個月30日黑人偷偷把對方彩排的片段上傳臉書，透露自己邊拍邊流淚，原來范范唱了趙傳的《我終於失去了你》，竟勾起他中學時期被排擠的難過回憶。
黑人回想中學時期，自己因為比較胖的關係，沒什麼同學願意搭理，當時就是趙傳的《我終於失去了你》陪著他走過那段歲月，而范瑋琪這次也特地在演唱會上選唱這首歌，讓他忍不住一邊錄影一邊流下男兒淚。事實上，即使到了現在，陳建州還是經常遭受網路輿論攻擊，面對負面評論，他表示自己又不會少塊肉：「我只要在10個人裡面撈到1、2個喜歡我的，那就很開心了。」
相關新聞
- 黑人爆小樂來他家都唱這首歌 還搶飛飛翔翔的...
- 范范服飾品牌網站頻出包 黑人這樣做超疼妻
- 輕鬆買NO.1夢想宅
- 23年前爸爸因空難離世 陳建州：為他努力的活
- 陳建州慘被飛飛惡整 拿玩具車猛塞進嘴
- 企業輕鬆貸 調配資金有「星」援
- 千萬法拉利慘刮傷！黑范夫妻只好找人幫忙
- （影音）黑人被她狂掐奶 網笑瘋：根本小S
- （影音）萌翻！索吻飛飛被拒 翔翔改啾小亨堡
- 曬職籃出征照又被虧 黑人幽默回嗆被讚爆
- 這次遭嗆跟籃框裝熟 黑人高EQ回應被讚爆
- （影音）黑人曬20年前瓊斯盃比賽 粉絲驚喊：超經典
- 范范報復黑人 「陳孔劉」形象崩盤變這樣
- 13年前助殉職警一家... 他們長大這樣做讓陳建州超感動
- （影音）尷尬直擊！ 這問題讓黑人范范傻眼了
推薦新聞