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首頁 > 婉君推

配音動畫廣告歧視胖妹 超殺女怒槓片商

2017/06/01 12:36

克蘿伊摩蕾茲對於自己參與的動畫涉入歧視，感到震驚與憤怒。（翻攝自GQ）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕「超殺女」克蘿伊摩蕾茲日前替韓國工作室LOCUS推出的動畫片《紅鞋公主與七矮人》配音，該片近期將上映、開始進行宣傳，不料掛在坎城影展的宣傳海報，卻直接歧視女性身材。克蘿伊本人得知此事後，立即在推特上表達她的詫異與憤怒，並直言「我獻出我的聲音，是希望大家能看到角色的內心。」還批該廣告並未得到她的團隊同意。

這次引發爭議的宣傳海報，上面有兩名女子，一名纖瘦高挑、一名相對較矮又圓潤，配上文字「如果白雪公主不再美麗，而七小矮人不是那麼矮呢？」大尺碼超模Tess Holliday就批：「為什麼行銷團隊會核准這種廣告？告訴孩子胖等於醜，這是可行的嗎？」

超模Tess Holliday怒批動畫廣告歧視。（翻攝自推特）
替該動畫配音的克蘿伊也憤怒地在推特上寫道，「我看過宣傳海報了，我和大家一樣感到非常震驚和生氣，這並沒有經過我或我的團隊同意。」、「這原本的故事是對年輕女孩很有力量的，我也很有共鳴。」她也提到，若因這個未經她同意的廣告，而冒犯到別人，她很抱歉。

據了解，電影製作方LOCUS已經撤下該則廣告，並希望能向大眾道歉，但恐怕已經替還未上映的電影，蒙上一層陰影。

克蘿伊摩蕾茲在推特上發聲批評，槓上電影製作方。（翻攝自推特）

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