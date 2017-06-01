（影音）陳意涵張鈞甯拋偶包 婚前失控超展開

陳意涵（右起）、張鈞甯、薛凱琪3大女神攜手演出《閨蜜2》，上演超展開的婚前之旅。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2014年《閨蜜》在台賣出近2億的票房佳績，時隔3年，導演黃真真再次集結原班人馬陳意涵與薛凱琪，加上陳意涵真實生活中的好閨蜜張鈞甯，一同打造《閨蜜2》。3大女神放開形象大醉一場，醒來一切失控，在越南上演一場超展開的婚前瘋狂之旅，宛如女版《醉後大丈夫》。

薛凱琪（左起）、陳意涵 、張鈞甯在《閨蜜2》，拋開女神形象瘋狂演出。（華映提供）

《閨蜜2》不但保留第一集的閨蜜情，更特別到越南湄公河沿岸拍攝美景，進而引發出爆笑又緊張刺激的瘋狂劇情。陳意涵和張鈞甯雖然現實生活中本來就是好友，但卻是兩人首度於大銀幕正式合作。張鈞甯一反以往文藝清新的女神模樣，在電影中與宿敵薛凱琪較勁比美，閨蜜間大玩心機PK，而3人更拋開平日的美麗形象，做盡超乎觀眾想像的行為。

電影一開始便是陳意涵宣佈要結束單身，步入禮堂，希望閨蜜們能陪她進行最後一次單身派對，只是她們3人精心打扮參加派對卻意外大走鐘，場面一發不可收拾，一醉醒來，什麼都失控了！讓她們一秒從女神變落魄，美麗消散，宿醉未醒的3人不但莫名被黑道追殺，更考驗著她們之間的閨蜜情感，場面爆笑瘋狂更驚險不斷。《閨蜜2》將於8月4日正式上映。

《閨蜜2》前導預告：