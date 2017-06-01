限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）陳意涵張鈞甯拋偶包 婚前失控超展開

2017/06/01 12:04

陳意涵（右起）、張鈞甯、薛凱琪3大女神攜手演出《閨蜜2》，上演超展開的婚前之旅。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2014年《閨蜜》在台賣出近2億的票房佳績，時隔3年，導演黃真真再次集結原班人馬陳意涵與薛凱琪，加上陳意涵真實生活中的好閨蜜張鈞甯，一同打造《閨蜜2》。3大女神放開形象大醉一場，醒來一切失控，在越南上演一場超展開的婚前瘋狂之旅，宛如女版《醉後大丈夫》。

薛凱琪（左起）、陳意涵 、張鈞甯在《閨蜜2》，拋開女神形象瘋狂演出。（華映提供）

《閨蜜2》不但保留第一集的閨蜜情，更特別到越南湄公河沿岸拍攝美景，進而引發出爆笑又緊張刺激的瘋狂劇情。陳意涵和張鈞甯雖然現實生活中本來就是好友，但卻是兩人首度於大銀幕正式合作。張鈞甯一反以往文藝清新的女神模樣，在電影中與宿敵薛凱琪較勁比美，閨蜜間大玩心機PK，而3人更拋開平日的美麗形象，做盡超乎觀眾想像的行為。

電影一開始便是陳意涵宣佈要結束單身，步入禮堂，希望閨蜜們能陪她進行最後一次單身派對，只是她們3人精心打扮參加派對卻意外大走鐘，場面一發不可收拾，一醉醒來，什麼都失控了！讓她們一秒從女神變落魄，美麗消散，宿醉未醒的3人不但莫名被黑道追殺，更考驗著她們之間的閨蜜情感，場面爆笑瘋狂更驚險不斷。《閨蜜2》將於8月4日正式上映。

《閨蜜2》前導預告：

推薦新聞
（專訪）達賴喇嘛暫不來台灣 Freddy揭原因太感人 （專訪）達賴喇嘛暫不來台灣 Freddy揭原因太感人
2017/06/01 08:00
男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產 男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產
2017/06/01 06:11
豬哥亮被爆靈堂顯靈 網友影像處理後竟發現「神獸」 豬哥亮被爆靈堂顯靈 網友影像處理後竟發現「神獸」
2017/06/01 08:47
獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃 獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃
2017/06/01 07:51
川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海 川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海
2017/06/01 07:40
（影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血 （影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血
2017/06/01 07:31
「我不去賣海鮮 阿彌陀佛」 黃安插刀馬幼興刷存在 「我不去賣海鮮 阿彌陀佛」 黃安插刀馬幼興刷存在
2017/06/01 10:58
自豪教子女坐經濟艙 43億地獄廚神慘被打臉 自豪教子女坐經濟艙 43億地獄廚神慘被打臉
2017/06/01 10:06
川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳 川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳
2017/06/01 08:30
童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個 童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個
2017/06/01 07:42
洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬 洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬
2017/06/01 07:46
豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」 豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」
2017/06/01 07:09
可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄 可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄
2017/06/01 07:12
女星懷孕拍勁爆性感照 焦點竟在「妊娠線」 女星懷孕拍勁爆性感照 焦點竟在「妊娠線」
2017/06/01 09:51
曬豪乳被罵翻 鄭少秋女兒回嗆酸民 曬豪乳被罵翻 鄭少秋女兒回嗆酸民
2017/06/01 09:23
細數港產三級片男星 賣肉調情還有這些人 細數港產三級片男星 賣肉調情還有這些人
2017/06/01 09:12
知名男歌手緊急入院 1天就花330萬 知名男歌手緊急入院 1天就花330萬
2017/06/01 11:16
盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐 盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐
2017/06/01 07:26
錦榮零下12度泡湯 打雪仗險變落湯雞 錦榮零下12度泡湯 打雪仗險變落湯雞
2017/06/01 07:10
林心如回應逼婚 直呼好無聊 林心如回應逼婚 直呼好無聊
2017/06/01 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.