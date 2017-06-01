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裘莉、巨石強森攜手阿湯哥？「闇黑宇宙」積極招手

2017/06/01 11:56

環球影業上周曝光「闇黑宇宙」超強卡司陣容。（翻攝自Dark Universe臉書）〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新版《神鬼傳奇》上映在即，該片除了身負《神鬼傳奇》重開機的重任，更是發行商環球影業野心勃勃開啟的「闇黑宇宙」首部作品。外媒《好萊塢報導者》今再曝光，環球正積極和安潔莉娜裘莉及巨石強森洽談，希望能更壯大闇黑宇宙聲勢。

環球的「闇黑宇宙」上周剛發布預告及卡司合照，集合了阿湯哥、「隱形人」強尼戴普、「化身博士」羅素克洛、「科學怪人」哈維爾巴登，還有「木乃伊」蘇菲亞波提拉等人的超強陣容，除了強尼戴普和哈維爾巴登，其餘角色都會率先於《神鬼傳奇》登場。

環球影業鎖定安潔莉娜裘莉（左）、巨石強森加入「闇黑宇宙」。（翻攝IMDB，合成圖）今有消息指出，環球正積極洽談裘莉和巨石強森加入「闇黑宇宙」，目前鎖定巨石演出「狼人」（對，魔蠍大帝已經是過去式了），裘莉可能飾演「科學怪人的新娘」。而幾年前曾有報導指出，環球願意發行裘莉和「小布」布萊德彼特主演的《海邊》，全因為希望能找她演出《刺客聯盟2》以及《科學怪人的新娘》，但當時都無下文，現在看來似乎不只是傳聞。

報導也指出，環球的「闇黑宇宙」雖然逐漸成形，但一切都還是要取決於新版《神鬼傳奇》是否成功，據悉該片至少在美國本土要拿下4000萬美金（12億台幣）的首週末票房，還有豐厚的海外票房才行。但對此環球依然展現樂觀態度，《科學怪人的新娘》暫定2019年2月14日情人節檔期。阿湯哥版的《神鬼傳奇》將於6月7日在台上映。

湯姆克魯斯主演的《神鬼傳奇》肩負「闇黑宇宙」是否成功的重任。（UIP提供）

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