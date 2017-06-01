惡狼姦殺免死 星奶爸嗆「廢死乾脆廢法」

郭彥均抱著愛女，洋溢有女萬事足模樣。（翻攝自郭彥均臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郭彥均一早轉貼27年前性侵殺害女童惡男更二審被判無期徒刑報導，他說氣到睡不著覺，「廢死乾脆廢法好了。」

27年前，男子蔡榮樹進入北市成德國小，隨機性侵殺害落單小六女童，性侵過程中，蔡榮樹擔心犯行曝光，摀住女童口鼻導致女童悶死，最後依加重強制性交而故意殺人罪，4度判蔡男無期徒刑，女童父親抑鬱而終，母親至今無法走出傷痛。

針對這個判決，郭彥均氣憤說：「這個國家應該把殺人犯，還有廢死聯盟的，還有精神異常的人，可以把一些法官全部圈在一個區域，挑選山上或海邊讓他們生活在一起，然後區域裡面配槍配刀給他們，在裡面是死刑免責區怎麼殺都會被原諒會被同情，逃出區域殺人者唯一死刑，屍體直接山上掩埋或丟入海裡這樣什麼都解決了，可以滿足想殺人殺完說自己有精神異常的人。」

惡狼姦殺女童免死，郭彥均臉書發文怒斥「廢死乾脆廢法」。（翻攝自郭彥均臉書）

郭彥均說，要人權乾脆把法律廢了，「法律就是在干預人的一切行為，同時也保障大部分人生活免於恐懼的權利，死刑不會遏止犯罪沒錯那所有法律也是啊！」他說不是在諷刺，「如果可教化為何要關？搞不好關他這些年耽誤了他成為一個偉人或是改變這世界改變這國家的機會，關他不就是侵害他人權嗎？」他認為，廢死乾脆廢法好了，「看著新聞真的氣到睡不著覺。」