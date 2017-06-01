限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

惡狼姦殺免死 星奶爸嗆「廢死乾脆廢法」

2017/06/01 11:25

郭彥均抱著愛女，洋溢有女萬事足模樣。（翻攝自郭彥均臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郭彥均一早轉貼27年前性侵殺害女童惡男更二審被判無期徒刑報導，他說氣到睡不著覺，「廢死乾脆廢法好了。」

27年前，男子蔡榮樹進入北市成德國小，隨機性侵殺害落單小六女童，性侵過程中，蔡榮樹擔心犯行曝光，摀住女童口鼻導致女童悶死，最後依加重強制性交而故意殺人罪，4度判蔡男無期徒刑，女童父親抑鬱而終，母親至今無法走出傷痛。

針對這個判決，郭彥均氣憤說：「這個國家應該把殺人犯，還有廢死聯盟的，還有精神異常的人，可以把一些法官全部圈在一個區域，挑選山上或海邊讓他們生活在一起，然後區域裡面配槍配刀給他們，在裡面是死刑免責區怎麼殺都會被原諒會被同情，逃出區域殺人者唯一死刑，屍體直接山上掩埋或丟入海裡這樣什麼都解決了，可以滿足想殺人殺完說自己有精神異常的人。」

惡狼姦殺女童免死，郭彥均臉書發文怒斥「廢死乾脆廢法」。（翻攝自郭彥均臉書）

郭彥均說，要人權乾脆把法律廢了，「法律就是在干預人的一切行為，同時也保障大部分人生活免於恐懼的權利，死刑不會遏止犯罪沒錯那所有法律也是啊！」他說不是在諷刺，「如果可教化為何要關？搞不好關他這些年耽誤了他成為一個偉人或是改變這世界改變這國家的機會，關他不就是侵害他人權嗎？」他認為，廢死乾脆廢法好了，「看著新聞真的氣到睡不著覺。」

相關新聞

推薦新聞
（專訪）達賴喇嘛暫不來台灣 Freddy揭原因太感人 （專訪）達賴喇嘛暫不來台灣 Freddy揭原因太感人
2017/06/01 08:00
男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產 男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產
2017/06/01 06:11
90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭 90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭
2017/06/01 07:07
豬哥亮被爆靈堂顯靈 網友影像處理後竟發現「神獸」 豬哥亮被爆靈堂顯靈 網友影像處理後竟發現「神獸」
2017/06/01 08:47
川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海 川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海
2017/06/01 07:40
（影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血 （影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血
2017/06/01 07:31
自豪教子女坐經濟艙 43億地獄廚神慘被打臉 自豪教子女坐經濟艙 43億地獄廚神慘被打臉
2017/06/01 10:06
川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳 川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳
2017/06/01 08:30
童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個 童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個
2017/06/01 07:42
洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬 洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬
2017/06/01 07:46
可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄 可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄
2017/06/01 07:12
女星懷孕拍勁爆性感照 焦點竟在「妊娠線」 女星懷孕拍勁爆性感照 焦點竟在「妊娠線」
2017/06/01 09:51
曬豪乳被罵翻 鄭少秋女兒回嗆酸民 曬豪乳被罵翻 鄭少秋女兒回嗆酸民
2017/06/01 09:23
67歲猥褻淫笑男星 淪落小酒吧賣唱 67歲猥褻淫笑男星 淪落小酒吧賣唱
2017/06/01 09:48
知名男歌手緊急入院 1天就花330萬 知名男歌手緊急入院 1天就花330萬
2017/06/01 11:16
盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐 盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐
2017/06/01 07:26
林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光 林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光
2017/06/01 06:00
安鈞璨離世2年 劉品言哭喊「總是很想你」 安鈞璨離世2年 劉品言哭喊「總是很想你」
2017/06/01 10:35
林心如回應逼婚 直呼好無聊 林心如回應逼婚 直呼好無聊
2017/06/01 06:00
黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定 黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定
2017/06/01 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.