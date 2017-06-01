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「我不去賣海鮮 阿彌陀佛」 黃安插刀馬幼興刷存在

2017/06/01 10:58

過氣藝人黃安，時常在微博刷存在，發表自我高見。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人馬幼興去年遭本土劇女星唐少萱誣告性侵，重挫演藝事業，整整半年沒工作，一度動念賣房，所幸友人伸援手，嘗試在臉書直播賣海鮮，2天便創下40萬銷售額，「台獨剋星」黃安一早又開始刷存在感，對馬幼興事件似乎有自我一套見解。

黃安看到馬幼興賣海求翻身的新聞時，立即在微博發表高見，他認為「藝人最重要的是形象，形象毀了，演技歌藝再牛也沒有用」，也稱先前演出時，疑被一名網紅盯上，兩人拍照時，女方不斷對他獻殷勤，還要求要摟著她的腰，「我早有防範，演出現場我永遠跟她走反方向，被她逮到合影了，也合乎情、止乎禮」，他不忘自誇「我是老司機中的老司機，我不會去賣海鮮，阿彌陀佛。」

黃安發文插刀馬幼興刷存在，直指自己不會去賣海鮮。（翻攝自微博）

黃安透露該名網紅當時才剛藉一位香港演藝前輩炒新聞，演藝前輩還差點被女方「馬幼興」，氣得揚言見到對方就要她好看，網友以此推算，網紅身分應為有「發電機」之稱的23歲爆乳嫩模羅雲琦，黃安似乎是想發文證明自己老歸老，但還是有行情，文章發佈後，立即遭刪除。

黃安自稱被爆乳嫩模羅雲琦盯上。（翻攝自微博）

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