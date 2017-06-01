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（影音）女歌手不怕被意淫 自縛E奶爽喊很藝術

2017/06/01 10:43

香港獨立歌手迪子在MV中大玩綑綁。（翻攝迪子臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港獨立歌手迪子今年1月推出關於情慾的歌曲《一蓮托生》，還在MV中大玩綑綁，秀出35E好身材。她接受港媒專訪時自爆，MV上線後被網友詢問「價錢」，覺得不被尊重，「我不是用身體做這些事的」，不過她不介意成為人家的性幻想對象。

迪子接受港媒訪問時表示，該MV受到電影《格雷的五十道陰影》啟發，而且自己一直都有在網路上留意綑綁，更說覺得很漂亮、很藝術，「就算那些人沒穿衣服都不覺得鹹濕，其實綑綁和我對情慾的理念很像，都是兩個人很私密的東西」。

迪子擁有35E好身材，但更希望人家關注在她的音樂作品上。（翻攝迪子臉書）

不過她也坦言曾擔心MV尺度太大膽，怕被人誤會是在賣弄身材，但她不擔心被定型為性感女星，也坦言因為MV被更多人留意，至於是否擔心成為大家的性幻想對象，迪子表示，如果人家要這樣幻想無所謂，「都是在人家腦袋裡發生，不會影響到我，但希望他們會用行動支持我的音樂」。

至於若拍戲要半裸或全裸可否接受，她說自己不是脫星，「但如果真的很藝術、劇情需要，可能會考慮一下」。不過雖然有演戲意願，她認為機會不多，可能要先訓練一下，「但暫時還是想先做好音樂」。

迪子表示有演戲意願，但暫時還是想先做好音樂。（翻攝迪子臉書）

迪子《一蓮托生》MV：

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