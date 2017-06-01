67歲猥褻淫笑男星 淪落小酒吧賣唱

67歲港星曹查理（後中）當年靠著多部三級片走紅，左後為張智霖。（翻攝自TVB港劇微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕提到港星曹查理，相信很多愛看香港三級觀眾，對他應該不陌生，曹查理常在港片飾演一臉猥褻，臉上帶著淫笑、猴急模樣的鹹濕佬，今年67歲的他，如今卻淪落到身在中國幾個不入流小酒吧賣唱。

曹查理在人生最風光的1992年、1993年短短2年裡，一口氣拍了40部電影，一生作品超過80部，據《china.com》報導，三級片對曹查理來說根本無所謂，「給我錢就可以，我要生存，我要吃飯。」

曹查理（右）常在港片扮演猥褻淫笑、猴急的男人，最讓觀眾印象深刻。（翻攝自網路）

因為在電影風流猥褻，加上淫笑外貌，許多女星遇到曹查理都躲得遠遠的，直到朋友介紹認識加拿大女孩，曹查理才順利結婚，卻因為經常在外拍戲，夫妻倆感情很淡，至今雖沒離婚，但也膝下無子女，他淡淡地說：「離不離婚都無所謂了，她不理我，我也不理她，現在也很少聯繫了。」

1997年時，曹查理看到香港股市暴漲，一口氣把多棟房子、車子全賣了，拿來炒股票，「這一炒全沒了，人就是這樣，有起有落」，現在的他，憑藉《愛拼才會贏》、《上海灘》等幾首歌，在中國幾個不入流小酒吧賣唱，然後和台下觀眾玩遊戲，「我把拍的電影光碟送給他們，台下嘉賓也高興」，現在的曹查理生活簡單也看開，「到這個年紀，有得做就做了，沒得做就算了」，他笑說：「老天對我還算公平，畢竟我也紅過。」