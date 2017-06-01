曬豪乳被罵翻 鄭少秋女兒回嗆酸民

鄭欣宜在《29+1》飾演將滿30的女生，未曾戀愛、事業無成卻樂天知命。（翻攝《29+1》臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕由鄭少秋之女鄭欣宜以及周秀娜主演的新片《29+1》，在港澳票房突破1200萬港幣（約台幣4637萬元），昨晚在港舉辦慶功。鄭欣宜被問到日前曬泳裝照後刪文一事，因照片被網友狂給負評，她霸氣回：「又不是沒穿！」

鄭欣宜表示：「我每次游泳大家都好像很奇怪我穿了泳衣，其實游泳當然要穿泳衣，我又不是沒穿！」更說自己其實有點搞笑，因為游泳曬太陽其實看不太到鏡頭，「大家看到照片以為很危險，其實很安全的！」

她的新片《29+1》由香港「劇場女神」彭秀慧演而優則導，電影直擊熟女要害掀起討論熱潮，因此在港澳大賣。鄭欣宜覺得相當風光，「大家跟我說好開心，再怎麼說自己有份演出，打出來的主演是我，也很替導演開心，我叫導演寫好下集《39+1》，到時再給我機會！」

《29+1》除了會在今年台北電影節登場之外，還將與梁詠琪主演的《骨妹》、以及蔡卓妍和鍾欣潼合作的《原諒他77次》，一同於「數字影展」登台，預計7月7日正式上映。

鄭欣宜先前自PO泳裝照曬巨胸，卻引來不少負評。（翻攝IG）