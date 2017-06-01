豬哥亮被爆靈堂顯靈 網友影像處理後竟發現「神獸」
2017/06/01 08:47
〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮靈堂上周翻新，遺照兩側也換上新花，不料日前卻有眼尖網友發現，疑似看到豬哥亮顯靈在遺照右側的花海，引爆熱議。對此，不少網友表示真的有看到，但也有網友找老半天還是看不到，於是就有PTT的鄉民將照片做影像處理想一窺究竟，結果也讓網友們全驚呆了。
有PTT鄉民在八卦版上發文表示，自己真的看不大到豬哥亮的靈體，所以用影像處理軟體想看個究竟，該網友先把疑似有靈體的部分擷取出，然後銳化影像並加大反差與色差，發現竟有個激似哥吉拉的形體出現：「我個人推敲是因為子女不去探望，讓豬哥亮先生氣憤，而這股氣憤轉成一種龍形的方式呈現，也因此豬哥亮先生的靈體才會看起來像哥吉拉一般。」該文也立刻被廣大鄉民推爆，紛紛留言：「廢到笑」、「不能只有我看到」、「挑戰本日最好笑！」
有網友拿疑似出現豬哥亮靈體的相片，做影像處理後發現...（翻攝PTT）一隻哥吉拉。（翻攝PTT）
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