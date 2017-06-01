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錦榮零下12度泡湯 打雪仗險變落湯雞

2017/06/01 07:10

錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕錦榮主持的亞洲旅遊台《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境，當天大雪紛飛，氣溫下探零下12度，他雖然內心十分掙扎，卻還是難擋溫泉魅力，索性豁出去脫掉上衣、只剩四角褲，灑脫地跳進溫泉池裡，來一場大自然的洗禮。

錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）

錦榮還在池邊與導演打雪仗開心嬉鬧，甚至還險些滑倒跌落溫泉變落湯雞，經過這一路上的相處，兩人感情好的如同父子，畫面十分溫馨有愛。節目於每週三晚間9點亞洲旅遊台、每週六下午3點華視頻道播出。

錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）錦榮主持的《王子的移動城堡》到日本富良野溫泉秘境。（亞洲旅遊台提供）

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