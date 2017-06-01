限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A

2017/06/01 07:11

張軒睿在《我的未來男友》英雄救美程予希。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕張軒睿在影音平台Vidol自製旗艦威劇《我的未來男友》英雄救美程予希，一場她大雨中一個滑步險仆街的劇情，張軒睿帥氣箭步伸出雙手護住，畫面浪漫又唯美。

這個動作兩人在拍攝前，模擬了很多遍，而練習過程，程予希不小心揮拳擊中張軒睿英挺鼻子，她嚇到趕忙說抱歉，接著看著他的鼻子說：「鼻子是真的，無誤，不然照我那樣的力道，若是假的就歪了。」

這場英雄救美戲，張軒睿特別加強訓練手臂二頭肌，他說很怕自己力量不夠，一個不小心沒力，就接不住程予希，很擔心她受傷，說到這，大家大誇張軒睿真的是最貼心的冷笑話王子。

張軒睿在《我的未來男友》英雄救美程予希。（三立提供）這場戲用灑水製造大雨畫面，拍攝當天氣溫寒冷，雖有陽光，但體感溫度仍是冷，張軒睿及程予希事前喝了很多薑茶暖身，程予希還貼暖暖包在身上，她笑說：「這樣被水淋，應該不怕冷。」沒想到平常被她捉弄的張軒睿立馬回擊虧她：「全身都淋濕了，暖暖包也濕了不會防寒好嗎！」一說完，她好氣又好笑打他的手臂，而張軒睿仍不改「冷笑話王」的個性，開拍前也是不斷的講無聊笑話，程予希唸他：「已經很冷了，再講這麼無聊的內容，是要讓大家都結凍嗎？」

張軒睿在《我的未來男友》英雄救美程予希。（三立提供）

相關新聞

推薦新聞
49歲宋達民宣布再當爸 老婆懷第三胎自詡「一尾活龍」 49歲宋達民宣布再當爸 老婆懷第三胎自詡「一尾活龍」
2017/05/31 22:39
渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害 渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害
2017/05/31 22:36
謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？ 謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？
2017/05/31 23:18
女團被狂操16天 大姨媽全延後報到 女團被狂操16天 大姨媽全延後報到
2017/05/31 23:22
張宇曾做這件事 讓李翊君爽賺3000萬 張宇曾做這件事 讓李翊君爽賺3000萬
2017/05/31 23:32
男主角故意缺席殺青酒 李沛旭「史上第一人」 男主角故意缺席殺青酒 李沛旭「史上第一人」
2017/06/01 06:35
90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭 90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭
2017/06/01 07:07
瑪丹娜駕到！ 亞莉安娜重回曼城飆唱大咖雲集 瑪丹娜駕到！ 亞莉安娜重回曼城飆唱大咖雲集
2017/05/31 22:31
剝兩層皮！盜版獲補助600萬 有料竟再公然賣專輯 剝兩層皮！盜版獲補助600萬 有料竟再公然賣專輯
2017/05/31 22:24
豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」 豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」
2017/06/01 07:09
（影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血 （影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血
2017/06/01 07:31
可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄 可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄
2017/06/01 07:12
斷開帶球嫁成員 「充氣舞」女團不解散 斷開帶球嫁成員 「充氣舞」女團不解散
2017/05/31 22:07
童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個 童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個
2017/06/01 07:42
盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐 盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐
2017/06/01 07:26
獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃 獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃
2017/06/01 07:51
程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A 程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A
2017/06/01 07:11
洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬 洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬
2017/06/01 07:46
馬俊麟長尾巴 許願早日拚出人命 馬俊麟長尾巴 許願早日拚出人命
2017/06/01 07:22
黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定 黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定
2017/06/01 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.