程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A

張軒睿在《我的未來男友》英雄救美程予希。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕張軒睿在影音平台Vidol自製旗艦威劇《我的未來男友》英雄救美程予希，一場她大雨中一個滑步險仆街的劇情，張軒睿帥氣箭步伸出雙手護住，畫面浪漫又唯美。

這個動作兩人在拍攝前，模擬了很多遍，而練習過程，程予希不小心揮拳擊中張軒睿英挺鼻子，她嚇到趕忙說抱歉，接著看著他的鼻子說：「鼻子是真的，無誤，不然照我那樣的力道，若是假的就歪了。」

這場英雄救美戲，張軒睿特別加強訓練手臂二頭肌，他說很怕自己力量不夠，一個不小心沒力，就接不住程予希，很擔心她受傷，說到這，大家大誇張軒睿真的是最貼心的冷笑話王子。

張軒睿在《我的未來男友》英雄救美程予希。（三立提供）這場戲用灑水製造大雨畫面，拍攝當天氣溫寒冷，雖有陽光，但體感溫度仍是冷，張軒睿及程予希事前喝了很多薑茶暖身，程予希還貼暖暖包在身上，她笑說：「這樣被水淋，應該不怕冷。」沒想到平常被她捉弄的張軒睿立馬回擊虧她：「全身都淋濕了，暖暖包也濕了不會防寒好嗎！」一說完，她好氣又好笑打他的手臂，而張軒睿仍不改「冷笑話王」的個性，開拍前也是不斷的講無聊笑話，程予希唸他：「已經很冷了，再講這麼無聊的內容，是要讓大家都結凍嗎？」

張軒睿在《我的未來男友》英雄救美程予希。（三立提供）