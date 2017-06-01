川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳

川越美和日前驚傳猝逝噩耗，媒體報導她引退後甚至窮到沒錢剪頭髮。（翻攝自日本雅虎）〔記者陳立妍／綜合報導〕日本90年代玉女紅星川越美和日前驚傳引退隔年因心臟衰竭在家暴斃，當時甚至陳屍數天後才被房東發現，死訊時隔9年被《週刊女性》曝光，友人透露她逝世前生活潦倒，甚至還窮到沒錢剪頭髮，令聞者心酸。

媒體報導，川越美和引退後曾轉行到地產代理公司上班，在公司的安排下住進位於墨田區的宿舍，並養了兩隻老虎狗，但她只做了半年就離職，還因愛犬抓花宿舍的牆壁和地板，搬出宿舍時被索賠日幣80萬元（約台幣22萬元），此後她精神大受打擊，甚至還被目擊到診所看病吃藥治療，鄰居則說她打扮樸素，不像是當過明星的人。

川越美和住處附近的理髮店老闆更爆料，某天川越美和突然上門，詢問他：「『我沒錢，可以幫我剪頭髮嗎？』我第一次碰到這種事，很驚訝。她還說『我可以在店內幫忙』，但我拒絕了。」 川越美和離職後搬到品川區，但很快又因付不起房租欠下3、4個月租金，之後再搬到羽田機場附近的木屋，最後因心臟衰竭在小木屋中暴斃，一代紅星孤獨殞落，令人感慨 。