（專訪）達賴喇嘛暫不來台灣 Freddy揭原因太感人

林昶佐將達賴喇嘛的畫像搬進立委辦公室。（記者胡舜翔攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕「Freddy」林昶佐從音樂圈轉戰政壇，不忘將西藏精神領袖達賴喇嘛的畫像搬進立委辦公室，去年Freddy3度拜會達賴喇嘛，就是希望達賴喇嘛能再度造訪台灣，Freddy說：「他是會擔心來了之後，又變成中國打壓台灣的一個藉口，當然他的思慮很周密，全是為了台灣著想。」當時Freddy搶先告訴達賴，即將要當爸爸的消息，「我感覺到他快要哭了，他就是一個很容易受感動的人。」

Freddy就任立委1年多，近來陸續接受美國《紐約時報》、新加坡《海峽時報》等國際媒體訪問，Freddy稱已習慣現在的生活，「做音樂的人，都知道理想與現實的差距，現在的心情跟我當初想的差不多，並非所有事情都可以瞬間完成，要花下時間才會有進展。」

林昶佐Freddy（記者胡舜翔攝）談到進入到立法院後，許多音樂圈的年輕友人都跟著投身政治事務，「主要是要對政治有一些理想啦，我都找有興趣的人，很多夥伴都是念法律的，對於法案也要有興趣。」Freddy也說：「我們的團隊，全都很務實地在做這些工作，就是希望每一個法案都可以推動。」

Freddy重新打造了立委辦公室，在規劃區域內，擺了不少運動器材要鍛鍊體能，也有團隊夥伴將樂器搬到辦公室，而Freddy的辦公桌正後方，就是放了達賴喇嘛的普普風畫像。

林昶佐說許多音樂圈的年輕友人都跟著投身政治事務。（記者胡舜翔攝）Freddy表示：「對我來說，他就是思想上的導師，放在這可以常常提醒我，如果遇到一些比較困難的決定，要想想達賴喇嘛會怎麼做。」

去年Freddy首次以的立委的新身分，與民進黨立委Kolas Yotaka、民間團體「西藏台灣人權連線」成員，赴印度達蘭薩拉拜訪達賴。當時達賴喇嘛曾說樂意再訪台灣，強調和平要靠人們跨國界一起努力。