（影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血

Freddy每天早上7點出門上班，晚上則負責顧小孩。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Freddy」林昶佐與Doris的女兒「林米魯」已經3個多月大，Freddy平常負責把屎把尿等粗活，還會左右開弓幫餵母奶，不過透露上月幫林米魯剪指甲時，不慎讓愛女濺血，「沒有人敢剪她的指甲，後來流血就爆哭啊。」把大夥嚇得一身冷汗。

Freddy表示，因為無人敢幫女兒修指甲，最後只好由他出馬，「她的手指頭那麼小，後來才知道年紀太小，根本不用剪，只有把指甲的邊邊修圓就好。」談到平常忙著立院工作，白天多由Doris負責照顧女兒，「我每天早上7點出門，負責晚上顧小孩輪晚班，米魯也很乖阿，蠻早就可以睡過夜。」

Freddy稱林米魯很可愛，平常負責晚班照顧愛女，也負責換尿布、洗澡等大小事。（林昶佐提供）

至於夫妻倆是否考慮過對女兒的教育方式？Freddy則說：「我們應該不會有那種打罵教育，希望不要管得太嚴格，不過有時候還是會擔心，現在社會上發生的一些問題。」

此外，Freddy認為台語對小孩來說相當重要，「小的時候還是要先把母語學好，像我這個年紀的人，在國小還被禁止講台語。」現在已落實跟「林米魯」講台語的計畫，平常連幫女兒洗澡都說台語，更會唱些台語的童謠。

不過他也笑說：「我餵奶的時候其實都聽Matal（重金屬音樂）啦，後來發現，她怎麼都不太安分，看到新聞報導後，現在不太敢播音樂了。」