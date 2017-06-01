限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血

2017/06/01 07:31

Freddy每天早上7點出門上班，晚上則負責顧小孩。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Freddy」林昶佐與Doris的女兒「林米魯」已經3個多月大，Freddy平常負責把屎把尿等粗活，還會左右開弓幫餵母奶，不過透露上月幫林米魯剪指甲時，不慎讓愛女濺血，「沒有人敢剪她的指甲，後來流血就爆哭啊。」把大夥嚇得一身冷汗。

Freddy表示，因為無人敢幫女兒修指甲，最後只好由他出馬，「她的手指頭那麼小，後來才知道年紀太小，根本不用剪，只有把指甲的邊邊修圓就好。」談到平常忙著立院工作，白天多由Doris負責照顧女兒，「我每天早上7點出門，負責晚上顧小孩輪晚班，米魯也很乖阿，蠻早就可以睡過夜。」

Freddy稱林米魯很可愛，平常負責晚班照顧愛女，也負責換尿布、洗澡等大小事。（林昶佐提供）

至於夫妻倆是否考慮過對女兒的教育方式？Freddy則說：「我們應該不會有那種打罵教育，希望不要管得太嚴格，不過有時候還是會擔心，現在社會上發生的一些問題。」

此外，Freddy認為台語對小孩來說相當重要，「小的時候還是要先把母語學好，像我這個年紀的人，在國小還被禁止講台語。」現在已落實跟「林米魯」講台語的計畫，平常連幫女兒洗澡都說台語，更會唱些台語的童謠。

不過他也笑說：「我餵奶的時候其實都聽Matal（重金屬音樂）啦，後來發現，她怎麼都不太安分，看到新聞報導後，現在不太敢播音樂了。」

相關新聞

推薦新聞
男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產 男星被誣性侵慘到要賣房 沒戲拍只能賣海產
2017/06/01 06:11
90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭 90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭
2017/06/01 07:07
男主角故意缺席殺青酒 李沛旭「史上第一人」 男主角故意缺席殺青酒 李沛旭「史上第一人」
2017/06/01 06:35
川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海 川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海
2017/06/01 07:40
（獨家）主播林楚茵挺同婚過激 恐同名嘴崩潰刪好友 （獨家）主播林楚茵挺同婚過激 恐同名嘴崩潰刪好友
2017/06/01 07:33
（影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血 （影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血
2017/06/01 07:31
童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個 童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個
2017/06/01 07:42
可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄 可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄
2017/06/01 07:12
川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳 川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳
2017/06/01 08:30
盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐 盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐
2017/06/01 07:26
黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定 黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定
2017/06/01 06:00
程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A 程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A
2017/06/01 07:11
林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光 林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光
2017/06/01 06:00
林心如回應逼婚 直呼好無聊 林心如回應逼婚 直呼好無聊
2017/06/01 06:00
馬俊麟長尾巴 許願早日拚出人命 馬俊麟長尾巴 許願早日拚出人命
2017/06/01 07:22
細數港產三級片男星 賣肉調情還有這些人 細數港產三級片男星 賣肉調情還有這些人
2017/06/01 09:12
台韓明星鬧雙胞 《焦急》成勛撞臉台花美男始祖 台韓明星鬧雙胞 《焦急》成勛撞臉台花美男始祖
2017/06/01 06:00
神力女超人神鬼奇航鈔猛 神力女超人神鬼奇航鈔猛
2017/06/01 06:00
Freddy幫女兒剪指甲 不慎濺血了 Freddy幫女兒剪指甲 不慎濺血了
2017/06/01 06:00
這位男星好神 李翊君靠他賺3千萬 這位男星好神 李翊君靠他賺3千萬
2017/06/01 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.