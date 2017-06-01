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可比房價！愛馬仕柏金包天價刷新拍賣紀錄

2017/06/01 07:12

愛馬仕白色尼羅河鱷魚皮Himalaya 30公分鑲鑽柏金包，於佳士得香港拍賣會以台幣約1,149萬元成交，創下價格最高的包款拍賣紀錄。（翻攝自money.cnn.com）

〔記者方惠宗／台北報導〕一款愛馬仕白色尼羅河鱷魚皮Himalaya 30公分柏金包於昨日在佳士得香港拍賣會以港幣294萬元成交， 折合台幣約1,149萬元，創下價格最高的包款拍賣紀錄。根據CNN旗下財經網站CNNMoney報導，根據佳士得說法，這款擁有18K白金與鑽石裝飾的包款由一位身分不明的買家在15分鐘的激烈搶標後成交。

許多精品行家都認為柏金包是最極致的地位象徵，通常僅為名人與超級富豪所有。而白色尼羅河鱷魚皮Himalaya 30公分柏金包擁有珍貴的皮質與特殊的漸層色澤，在市面上更是罕見。

CNNMoney報導指出，愛馬仕並未說明這只包款的產量，而據佳士得表示，愛馬仕每年大約僅造出1至2個，此外，顧客的等待名單甚至長達6年，才有機會買到一款全新、以白色尼羅河鱷魚皮製作的Himalaya 30公分柏金包，是名符其實「有錢也買不到」的矜貴珍品。

「貝嫂」維多利亞貝克漢，是擁有愛馬仕白色尼羅河鱷魚皮Himalaya 30公分柏金包的代表人物。（翻攝自birkinwatcher.blogspot.com）

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