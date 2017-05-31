49歲宋達民宣布再當爸 老婆懷第三胎自詡「一尾活龍」

宋達民（右）和洪百榕（左）懷上第三胎。（翻攝自「宋達民和洪百榕愛的粉園」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雙胞胎藝人宋達民和老婆洪百榕除了同在演藝圈打拼，也時常在臉書跟粉絲分享一家4口的生活。而今日，宋達民更是驚喜宣布老婆懷上第三胎，讓49歲的他再度當爸，更自誇稱自己是「一尾活龍」。

宋達民和洪百榕曬出超音波照。（翻攝自「宋達民和洪百榕愛的粉園」臉書）

宋達民今日在臉書上宣布老婆順利懷上第三胎，欣喜稱「我又要當爸爸了」！宋達民還說，本來還在想要如何告訴大家這個好消息，最終決定不要拐彎抹角，更幽默稱要大家叫他「一尾活龍」，並透露第三胎的名字延續哥哥小寶和姐姐寶妹的「寶字」，小名就叫「乖寶」。

宋達民（右）裝上假肚子，一家合照的表情被網友虧超有事。（翻攝自「宋達民和洪百榕愛的粉園」臉書）

此外，在一家人的合照中，宋達民裝上假肚子，洪百榕一臉無奈地將手擺向宋達民的假肚子上，兩個小孩表情更是超有事，小寶翻白眼、寶妹則是雙手一攤，被網友笑虧「各自都有戲」。而宋達民還曬出了第三胎的超音波照，幸福滿滿的氛圍也讓網友紛紛送上祝福。

「宋達民和洪百榕愛的粉園」臉書全文。（翻攝自「宋達民和洪百榕愛的粉園」臉書）