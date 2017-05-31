限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪）男星轉型倒嗓碰壁 自囚家裡痛哭一個月

2017/05/31 22:14

王燦專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕43歲的本土8點檔演員王燦因演出反派角色走紅，除了戲劇之外王燦積極挑戰自我，經過公司說服下積極參與民視《舞力全開》、《台灣那麼旺》，舞蹈比賽、歌唱比賽樣樣來，王燦雖然積極展現自我，但他卻也面臨人生事業的窘境，不是經濟上的壓力，但卻也讓他深夜一度淚崩。

王燦專訪。（記者潘少棠攝）

面對於新的舞蹈跟歌唱表演，王燦樂於接受，並帶著愉悅的心情，他笑說「我就想當一位好學生」，當時製作單位安排練唱老師教學，不斷上課卻還是停留在發聲階段，王燦自問「奇怪！我為什麼做不到？」這樣衝擊下就連老師也質疑王燦，王燦說「老師用心理學探討，因為我不是高端的學生，我跟老師真的沒有共鳴」，同時王燦日夜尬戲，喉嚨啞掉，雙重打擊下，王燦無奈「我不知道怎麼唱歌，我找不到音準，那一整月我在家眼淚根本狂飆」

王燦一直以為自己調適很好，他說「我在演藝圈那麼久，演戲我可以說是無往不利，甚至可以發揮很多讓導演意外的東西」不料卻在轉換跑道下滑鐵盧；問及是不是覺得自己很厲害？王燦充滿自信笑說「能夠把反派演得這麼深沉，又能夠做出區別的，還真沒幾個。」所以當下踏入別的領域我很掙扎，會反問「我戲就穩穩地演啊！幹嘛勒？」不過卻也因為這樣，讓王燦發現了新世界，他轉念「後面的歌舞我不管我唱得好不好，我就是去享受，突然間我好像獲得重生」，他提到終於了解到何謂續航力，續航力就是遇到的問題，你一直去解決掉。

王燦專訪。（記者潘少棠攝）

王燦把自己演藝之路延伸自歌唱、舞蹈，他坦言一開始很在意外界眼光，其實自己反派角色深植人心，粉絲已被既定形象給框住了，認為「你要很陽剛，你應該要展現很man的感覺啊！」不過王燦覺得被框住不代表沒有收穫，參加這些比賽，至少可以洗刷對我很早期反派的印象，說起演反派有趣事蹟，王燦笑說「某次去得來速點餐，店員欣喜若狂遇到明星，但他卻說『你是那個壞東西』，被記得了，可是卻說不出名字」、「那時電視台會有反派既定印象，就算製作單位找你演，有會被電視台擋下來」。

相關新聞

推薦新聞
韋汝年拚300通告棄主持 張綱維月付15萬只進不出 韋汝年拚300通告棄主持 張綱維月付15萬只進不出
2017/05/31 16:40
詹惟中鬆口熟女身分 曝16年分房原因 詹惟中鬆口熟女身分 曝16年分房原因
2017/05/31 21:54
謝金燕缺席亡父後事被酸不孝 豬哥亮隱藏版女兒這樣做 謝金燕缺席亡父後事被酸不孝 豬哥亮隱藏版女兒這樣做
2017/05/31 18:04
林志玲母親病後首曝光 為媽做「這事」展孝心 林志玲母親病後首曝光 為媽做「這事」展孝心
2017/05/31 18:12
田馥甄唱回高雄搶票啦！ 鐵粉榨乾錢包也要挺 田馥甄唱回高雄搶票啦！ 鐵粉榨乾錢包也要挺
2017/05/31 17:18
渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害 渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害
2017/05/31 22:36
翁立友開把蔡允潔 星媽推銷「我女兒很會生」 翁立友開把蔡允潔 星媽推銷「我女兒很會生」
2017/05/31 16:57
小禎不放手李進良「我沒離婚」 于美人跳出勸和 小禎不放手李進良「我沒離婚」 于美人跳出勸和
2017/05/31 21:02
（影音）曾之喬起底劉品言新歡 竟是小1歲玩團嫩男 （影音）曾之喬起底劉品言新歡 竟是小1歲玩團嫩男
2017/05/31 15:14
《台北物語》廢到一票難求 雄影號召粉絲請願再映 《台北物語》廢到一票難求 雄影號召粉絲請願再映
2017/05/31 20:19
侯麗芳病中驚聞好友辭世 淚崩追憶丁松筠對台貢獻 侯麗芳病中驚聞好友辭世 淚崩追憶丁松筠對台貢獻
2017/05/31 20:50
王令麟笑了！東森電視易主流產 NCC打槍台數科 王令麟笑了！東森電視易主流產 NCC打槍台數科
2017/05/31 17:13
UIE宣布退出After school 親筆信感謝粉絲 UIE宣布退出After school 親筆信感謝粉絲
2017/05/31 16:03
（專訪）達賴喇嘛為Freddy愛女祈福 貼心送上這法器 （專訪）達賴喇嘛為Freddy愛女祈福 貼心送上這法器
2017/05/31 21:51
陳妍希收生日祝福自嘲臉圓 楊丞琳：妳眼瞎了嗎？ 陳妍希收生日祝福自嘲臉圓 楊丞琳：妳眼瞎了嗎？
2017/05/31 16:37
趙麗穎傳合作言承旭 粉絲不滿開譙經紀人 趙麗穎傳合作言承旭 粉絲不滿開譙經紀人
2017/05/31 18:39
陳凱倫淚憶「傑瑞叔叔」丁松筠 8字名言救回他 陳凱倫淚憶「傑瑞叔叔」丁松筠 8字名言救回他
2017/05/31 22:00
影后加溫姐弟戀 小16歲男友融入家族充當攝影師 影后加溫姐弟戀 小16歲男友融入家族充當攝影師
2017/05/31 20:16
初代龐德女郎逝世 裸拍007電影第一人 初代龐德女郎逝世 裸拍007電影第一人
2017/05/31 17:01
「老公永遠要讓老婆」 陳曉3秒秘技寵陳妍希 「老公永遠要讓老婆」 陳曉3秒秘技寵陳妍希
2017/05/31 22:47
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.