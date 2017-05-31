（專訪）男星轉型倒嗓碰壁 自囚家裡痛哭一個月

王燦專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕43歲的本土8點檔演員王燦因演出反派角色走紅，除了戲劇之外王燦積極挑戰自我，經過公司說服下積極參與民視《舞力全開》、《台灣那麼旺》，舞蹈比賽、歌唱比賽樣樣來，王燦雖然積極展現自我，但他卻也面臨人生事業的窘境，不是經濟上的壓力，但卻也讓他深夜一度淚崩。

王燦專訪。（記者潘少棠攝）

面對於新的舞蹈跟歌唱表演，王燦樂於接受，並帶著愉悅的心情，他笑說「我就想當一位好學生」，當時製作單位安排練唱老師教學，不斷上課卻還是停留在發聲階段，王燦自問「奇怪！我為什麼做不到？」這樣衝擊下就連老師也質疑王燦，王燦說「老師用心理學探討，因為我不是高端的學生，我跟老師真的沒有共鳴」，同時王燦日夜尬戲，喉嚨啞掉，雙重打擊下，王燦無奈「我不知道怎麼唱歌，我找不到音準，那一整月我在家眼淚根本狂飆」

王燦一直以為自己調適很好，他說「我在演藝圈那麼久，演戲我可以說是無往不利，甚至可以發揮很多讓導演意外的東西」不料卻在轉換跑道下滑鐵盧；問及是不是覺得自己很厲害？王燦充滿自信笑說「能夠把反派演得這麼深沉，又能夠做出區別的，還真沒幾個。」所以當下踏入別的領域我很掙扎，會反問「我戲就穩穩地演啊！幹嘛勒？」不過卻也因為這樣，讓王燦發現了新世界，他轉念「後面的歌舞我不管我唱得好不好，我就是去享受，突然間我好像獲得重生」，他提到終於了解到何謂續航力，續航力就是遇到的問題，你一直去解決掉。

王燦專訪。（記者潘少棠攝）

王燦把自己演藝之路延伸自歌唱、舞蹈，他坦言一開始很在意外界眼光，其實自己反派角色深植人心，粉絲已被既定形象給框住了，認為「你要很陽剛，你應該要展現很man的感覺啊！」不過王燦覺得被框住不代表沒有收穫，參加這些比賽，至少可以洗刷對我很早期反派的印象，說起演反派有趣事蹟，王燦笑說「某次去得來速點餐，店員欣喜若狂遇到明星，但他卻說『你是那個壞東西』，被記得了，可是卻說不出名字」、「那時電視台會有反派既定印象，就算製作單位找你演，有會被電視台擋下來」。