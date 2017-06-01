限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭

2017/06/01 07:07

川越美和於2007年引退後，隔年在家因心臟衰竭暴斃，直到日前死訊才被媒體曝光。（翻攝自日本雅虎）〔記者陳立妍／綜合報導〕活躍於90年代的日本玉女偶像川越美和，15歲時以單曲《Looking at You》出道，一頭飄逸長髮及水汪汪大眼睛，在80年代末期至90年代獲得大批男粉絲支持，沒想到她2007年引退後一直下落不明，直到被最新一期《週刊女性》曝光於2008年因心臟衰竭在家暴斃，陳屍數天後才被房東發現，得年35歲。

過去川越美和曾被爆料遭圈中人騙財，替人作保被騙去大半積蓄，最終因此破產，離世9年後死訊才被公開，震驚日本藝能界。和川越美和同期入行的43歲女星中江有里，參加富士電視台節目錄影時也表示非常震驚，透露當日才得知噩耗。

和川越美和同期出道的中江有里
，在直播節目談到川越美和的死訊難過淚崩。（翻攝自日本雅虎）中江有里與川越美和更合演過電視劇，聊到川越美和孤獨離世時忍不住悲從中來，感傷說：「感覺上演藝圈很精彩、有很多朋友，但其實大家都很孤獨，一起工作的夥伴也是競爭對手。」講到激動時更自責淚崩表示：「我什麼也幫不了她...。」讓人看了十分心酸。

推薦新聞
49歲宋達民宣布再當爸 老婆懷第三胎自詡「一尾活龍」 49歲宋達民宣布再當爸 老婆懷第三胎自詡「一尾活龍」
2017/05/31 22:39
渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害 渣男誘拍AV海撈4千萬 多達200名少女受害
2017/05/31 22:36
謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？ 謝賢傳砸3.2億買豪宅 煲愛爺孫戀不手軟？
2017/05/31 23:18
「老公永遠要讓老婆」 陳曉3秒秘技寵陳妍希 「老公永遠要讓老婆」 陳曉3秒秘技寵陳妍希
2017/05/31 22:47
女團被狂操16天 大姨媽全延後報到 女團被狂操16天 大姨媽全延後報到
2017/05/31 23:22
五月天再征紐約 站上女神卡卡蕾哈娜同舞台獻唱 五月天再征紐約 站上女神卡卡蕾哈娜同舞台獻唱
2017/05/31 23:02
張宇曾做這件事 讓李翊君爽賺3000萬 張宇曾做這件事 讓李翊君爽賺3000萬
2017/05/31 23:32
陳艾琳離婚狂刷粉專 嘎嘎暗酸口嫌體正直 陳艾琳離婚狂刷粉專 嘎嘎暗酸口嫌體正直
2017/05/31 22:06
90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭 90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭
2017/06/01 07:07
劉愷威大包小包陪女兒過生日 不見老婆楊冪？ 劉愷威大包小包陪女兒過生日 不見老婆楊冪？
2017/05/31 22:27
瑪丹娜駕到！ 亞莉安娜重回曼城飆唱大咖雲集 瑪丹娜駕到！ 亞莉安娜重回曼城飆唱大咖雲集
2017/05/31 22:31
豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」 豪擲3.3億買豪宅送父 好野人巨星是「他」
2017/06/01 07:09
（獨家）主播林楚茵挺同婚過激 恐同名嘴崩潰刪好友 （獨家）主播林楚茵挺同婚過激 恐同名嘴崩潰刪好友
2017/06/01 07:33
川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海 川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海
2017/06/01 07:40
錦榮零下12度泡湯 打雪仗險變落湯雞 錦榮零下12度泡湯 打雪仗險變落湯雞
2017/06/01 07:10
盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐 盧廣仲獻出處女秀 放話收視破2請吃早餐
2017/06/01 07:26
程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A 程予希揮拳揍張軒睿挺鼻 掛保證係金A
2017/06/01 07:11
偉晉挑戰演女生 驚呼「性別精神錯亂」 偉晉挑戰演女生 驚呼「性別精神錯亂」
2017/06/01 07:21
黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定 黃子佼猶豫主持金曲 靠這檔事搞定
2017/06/01 06:00
林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光 林志玲巧手修髮 吳慈美病後首度曝光
2017/06/01 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.