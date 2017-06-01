90年代玉女在家暴斃 同期女星聞訊痛哭

川越美和於2007年引退後，隔年在家因心臟衰竭暴斃，直到日前死訊才被媒體曝光。（翻攝自日本雅虎）〔記者陳立妍／綜合報導〕活躍於90年代的日本玉女偶像川越美和，15歲時以單曲《Looking at You》出道，一頭飄逸長髮及水汪汪大眼睛，在80年代末期至90年代獲得大批男粉絲支持，沒想到她2007年引退後一直下落不明，直到被最新一期《週刊女性》曝光於2008年因心臟衰竭在家暴斃，陳屍數天後才被房東發現，得年35歲。

過去川越美和曾被爆料遭圈中人騙財，替人作保被騙去大半積蓄，最終因此破產，離世9年後死訊才被公開，震驚日本藝能界。和川越美和同期入行的43歲女星中江有里，參加富士電視台節目錄影時也表示非常震驚，透露當日才得知噩耗。

和川越美和同期出道的中江有里

，在直播節目談到川越美和的死訊難過淚崩。（翻攝自日本雅虎）中江有里與川越美和更合演過電視劇，聊到川越美和孤獨離世時忍不住悲從中來，感傷說：「感覺上演藝圈很精彩、有很多朋友，但其實大家都很孤獨，一起工作的夥伴也是競爭對手。」講到激動時更自責淚崩表示：「我什麼也幫不了她...。」讓人看了十分心酸。