（專訪）達賴喇嘛為Freddy愛女祈福 貼心送上這法器

林昶佐去年與民進黨立委Kolas Yotaka等人拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛。（林昶佐提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Freddy的寶貝女兒「林米魯」已3個多月大，Freddy去年9月拜訪達賴喇嘛時，第一時間告訴達賴喇嘛即將當爸爸的消息，達賴喇嘛深受感動外，貼心地幫「林米魯」祈福，送上一個祈福過的哈達（長方形絹布製成的禮敬法器），Freddy談到：「我當然一直留著，現在就放在米魯的床旁邊。」

林昶佐超疼女兒林米魯。（林昶佐提供）

Freddy平常忙立法院的工作，白天多由Doris負責照顧女兒，「我每天早上7點出門，負責晚上顧小孩輪晚班，米魯也很乖阿，蠻早就可以睡過夜。」不過女兒平常大便若要換尿布，家人也是叫他幫忙，Freddy笑說：「洗澡平常都是我洗，困難的大家都叫我做。」

談起寶貝女兒，Freddy滿足地說：「現在她會開始模仿我，有時我發出怪聲，她就會回應，像是模仿我彈舌，真的很可愛啊。」他堅持林米魯要有一個自己獨立的房間，「現在我先陪她睡，以後可以早點獨立，Doris就會比較不放心，偶爾會抱到我們的房間來顧。」

至於Doris做完月子後，已經開始工作，包括籌備閃靈新電影及音樂單曲，談到2人是否考慮再拚一個寶寶？Freddy表示：「完全沒討論，先跟林米魯培養好默契，等她再大一點，看我們有沒有那個能力再說。」