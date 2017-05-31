男星闖亞馬遜雨林 滾進濕地險遭雷擊

查理漢納拍攝《失落之城》期間，險遭雷擊。（CatchPlay提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕由「小布」布萊德彼特監製的真人實事冒險電影《失落之城》，找來「亞瑟王」查理漢納飾演探險家男主角，劇組花了近半年的時間深入亞馬遜雨林實地拍攝，某次拍攝時下起大雨，查理堅持要拍完一個段落，卻差點遭到雷擊，嚇壞所有人。

該片描述英國探險家前進亞馬遜雨林尋找古文明卻一去無回、離奇失蹤的故事，劇組為了在大銀幕上原汁原味呈現叢林神秘又危險的魅力，深入亞馬遜雨林取景拍攝，但背後的過程卻是無法想像的艱辛。

查理漢納（左）和湯姆霍蘭德（右）在《失落之城》中，飾演亞馬遜雨林探險父子檔。（CatchPlay提供）



查理漢納說：「我是個熱愛從事野外活動的人，河中拍戲遇到鱷魚、甲蟲飛進耳朵這些遭遇都還好，唯一一次真的讓我害怕死在亞馬遜的經歷，是遇到一場滂沱大雨，當時我非常入戲堅持要繼續拍，直到閃電擊中一棵樹、倒在我腳旁，才嚇得回過神來。」幸好整個拍攝過程平安渡過。

《失落之城》改編自真人實事，描述英國探險家珀西（查理漢納飾）和副官亨利（羅伯派汀森飾）深入亞馬遜叢林探險，竟發現未知古文明的蹤跡，他回到英國公開這個重大發現，卻被當成笑話嘲弄。在愛妻（席安娜米勒飾）的支持下，佛斯特決心帶領兒子傑克（湯姆霍蘭德飾）重返亞馬遜尋找古文明存在的證據，一行人卻離奇消失，成為史上最神秘又懸疑的失蹤事件。該片6月2日在台上映。

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