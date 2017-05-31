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斷開帶球嫁成員 「充氣舞」女團不解散

2017/05/31 22:07

女團「Crayon Pop」在昭燏（左二）退出後，將以4人之姿重新出發。（資料照，FOX娛樂台提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「Crayon Pop」2013年因為「充氣舞」爆紅後，便一直以搞怪的風格在南韓偶像界打出一片天，怎料2016年10月成員昭燏因為恐慌症暫停活動，隨後便突然閃婚偶像始祖「H.O.T」的文熙俊，甚至最終還被抓包帶球嫁。在經歷種種風波後，近日「Crayon Pop」宣布將以4人之姿重新出發，不會解散。

「Crayon Pop」因為「充氣舞」爆紅。（資料照，記者趙世勳攝）

今日，曾以《Bar Bar Bar》一曲爆紅的女團「Crayon Pop」合約到齊，許多粉絲都相當關心成員們的去向，幸好今日相關人士透露，經過長時間與公司的討論以後，除了昭燏確定退出，其餘的成員們將會以4人的形式繼續活動，並且打算拓展至海外演出。

昭燏（左）帶球嫁給文熙俊（右）。（翻攝自OSEN）

而事實上，「Crayon Pop」從《Bar Bar Bar》之後雖然連續推出了幾首搞怪歌曲，但是反響都無法延續「充氣舞」的氣勢，後來昭燏又因為否認未婚先孕而遭到南韓網友撻伐、批評他跟文熙俊是說謊精，如今「Crayon Pop」將以4人之姿重新出發，不知能否再創佳績。

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