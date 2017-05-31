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侯麗芳病中驚聞好友辭世 淚崩追憶丁松筠對台貢獻

2017/05/31 20:50

侯麗芳和丁松筠神父是多年好友。（JET提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕因為膝蓋開刀住院的藝人侯麗芳，下午5點多麻藥才退，回到病房休息時，驚聞好友丁松筠辭世，淚崩追問：「什麼時候的事？」她說，3月還出席丁松筠邀請的活動，雖然知道他因為心臟問題越發清瘦，身體也不太好，但還是很意外他會突然辭世。

侯麗芳認識丁松筠幾十年，「我還沒生小孩時就認識他了！我是天主教徒，他有相關活動都會邀我去，所以連我先生也跟他很熟。」侯麗芳說，「我去年才跟他去台中主持為《哈囉‧教宗》節目募款的活動，我問他為什麼瘦了，他說心臟不好，我看他有時還會有氣上不來的感覺。」原本3月台北場的募款活動也是邀請侯麗芳主持，但因為侯麗芳已另有行程，因此允諾晚上8點多趕過去，「他看到我就擁抱我，還給我一張卡片，感謝我特地趕過來，說每次都麻煩我。」

丁松筠神父辭世。（露德協會提供）

回憶與丁松筠神父數十年交情的點點滴滴，侯麗芳說，這段時間因為他身體不好，需要多休息，據她所知，有空的時候，丁松筠多是待在房間裡看書，但他實在太熱心，總是忙東忙西，恐怕是休息不夠。「本來還想等心臟問題好一點就要親自去東部出外景，實在太遺憾了！」

「雖然大家都把他當明星神父，但他其實很低調、平實，也很謙虛，很照顧教友。」侯麗芳說，「他人生大半輩子都奉獻給台灣了」，此外，侯麗芳也轉述丁松筠神父朋友所說，明天追思會之後，另外會擇期辦理追思彌撒，預定火化後會安置在彰化一個耶穌會神父過世後安置的地方，永遠留在台灣。

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