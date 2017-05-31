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詹惟中鬆口熟女身分 曝16年分房原因

2017/05/31 21:54

詹惟中今日被拍到和熟女互動親密。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名命理師詹惟中今日被週刊拍到與一名熟女互動親密，兩人連續好幾天都膩在一起，還一起進出詹惟中位於內湖的透天厝，看起來關係匪淺。詹惟中一開始稱和該名熟女只是朋友，更強調不會單獨和女生出遊，身旁一定會有其他友人，如今詹惟中又改口稱，被拍到的女子是業務助理，還大讚老婆賢慧，把家裡和小孩都照顧得很好。

詹惟中稱該名熟女是他的業務助理。（翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中今日被爆和熟女進出內湖住宅長達4小時，之後又一起和沈玉琳一家聚餐，期間女方更不時搭著詹惟中的肩膀，互動親密，飯後送走沈玉琳一家人後，兩人才開著賓士車遊車河。據《聯合報》報導，詹惟中解釋，被週刊拍到的內湖透天厝不是他的私人住宅，而是工作用的辦公室，他透露住處在天母，但因為平時錄影都在內湖，為了工作方便才在內湖弄了一個辦公室，更請了3位助理幫忙打理事業，而被拍到的熟女就是其中一名業務助理，「她負責我業配、演講、廣告業務」。

詹惟中日前才自曝和老婆張惠文16年沒有性生活。（擷取自三立）

至於和熟女互動親密，他則解釋當時是女方發現他在T恤多穿一件內衣，貼心地問他這樣穿會不會太多，才會摸他腰部。詹惟中澄清和老婆張惠文分房16年，是因為他打呼太大聲，怕影響愛妻睡眠才分開睡，跟感情問題沒有關係，還稱讚老婆持家有道，家裡和孩子都不需要他操心，去哪也都會和老婆報備，不影響兩人感情。

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