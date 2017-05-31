限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

彭于晏化身傳奇神槍手 媽媽看了卻大爆淚

2017/05/31 19:57

彭于晏出席《明月幾時有》亞洲記者會。（双喜提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕帥氣男神彭于晏在新片《明月幾時有》中飾演「劉黑仔」，化身港九地區抗戰史上傳奇神槍手，彭于晏今天現身記者會時透露，前幾天帶著母親看電影，她卻不停落淚，原來是電影喚起媽媽與彭于晏外婆的成長點滴，太感動才頻頻拭淚，媽媽在試片間見到許鞍華導演，還激動地跟她致意。

周迅出席《明月幾時有》亞洲記者會。（双喜提供）

《明月幾時有》今舉行亞洲記者會，主要演員周迅、彭于晏、霍建華、導演許鞍華等人都一同出席。周迅許久沒公開亮相，她在片中飾演電影核心主角「方姑」，從小學老師蛻變成為游擊隊重要份子，她表示，電影都是實景拍攝，見到過去游擊隊真的居住的地方，也讓她被啟發了保護家人與家園的能量。

彭于晏這次在新片化身港九地區抗戰史上傳奇神槍手。（双喜提供）

至於近日忙著拍戲的彭于晏，現場也展現曬黑的古銅膚色，跟電影裡的角色「劉黑仔」相互呼應。彭于晏說，以前在加拿大求學階段常被欺負，遇到像《明月幾時有》這樣伸張正義的題材頗有共鳴。

一票不分世代的重量級演員不計報酬參與演出，導演許鞍華說承受這麼多讚美，很不好意思，讓她壓力非常大。拍完《桃姐》跟《黃金時代》之後，她挑中了幾年前自己深受感動的東江游擊隊的故事，見到各行各業的人願意出來保護文化人士，大時代的精神是非常高的境界。《明月幾時有》7月7日在台上映。

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

相關新聞

推薦新聞
韋汝年拚300通告棄主持 張綱維月付15萬只進不出 韋汝年拚300通告棄主持 張綱維月付15萬只進不出
2017/05/31 16:40
謝金燕缺席亡父後事被酸不孝 豬哥亮隱藏版女兒這樣做 謝金燕缺席亡父後事被酸不孝 豬哥亮隱藏版女兒這樣做
2017/05/31 18:04
張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎 張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎
2017/05/31 11:44
黎巴嫩傳將禁演《神力女超人》 全因女主角蓋兒加朵 黎巴嫩傳將禁演《神力女超人》 全因女主角蓋兒加朵
2017/05/31 12:02
粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬 粉絲力挺豬氏幽默 《大釣哥》重映破百萬
2017/05/31 14:51
（影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉 （影音）林心如深V露腿樂開鏡 聞逼婚霍建華秒變臉
2017/05/31 15:03
《吃吃的愛》刷新紀錄 端午連假全台3500萬 《吃吃的愛》刷新紀錄 端午連假全台3500萬
2017/05/31 14:09
一夜情換代言！深田恭子爆出都市傳說 一夜情換代言！深田恭子爆出都市傳說
2017/05/31 12:26
詹姆士宣告畢業了！《愛玩客》10年走逾33國 詹姆士宣告畢業了！《愛玩客》10年走逾33國
2017/05/31 12:47
小潘潘婚外情 女上男下打野戰 小潘潘婚外情 女上男下打野戰
2017/05/31 13:12
滾石音樂LINE貼圖 五月天唱出畢業生心情 滾石音樂LINE貼圖 五月天唱出畢業生心情
2017/05/31 11:43
吳淡如搭機「鳥撞引擎」？滯留東京怒批飛安不給力 吳淡如搭機「鳥撞引擎」？滯留東京怒批飛安不給力
2017/05/31 13:33
隋棠兒巴豆夭 光顧爸餐廳：給哥來盤肉 隋棠兒巴豆夭 光顧爸餐廳：給哥來盤肉
2017/05/31 15:13
《神鬼奇航5》奪台美雙冠 五集海撈1207億 《神鬼奇航5》奪台美雙冠 五集海撈1207億
2017/05/31 17:49
王令麟笑了！東森電視易主流產 NCC打槍台數科 王令麟笑了！東森電視易主流產 NCC打槍台數科
2017/05/31 17:13
翁立友開把蔡允潔 星媽推銷「我女兒很會生」 翁立友開把蔡允潔 星媽推銷「我女兒很會生」
2017/05/31 16:57
邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉 邵雨薇罕見曬性感 比基尼秀辣肉
2017/05/31 14:14
《神力女超人》無敵！全台首日狂賣4000萬 《神力女超人》無敵！全台首日狂賣4000萬
2017/05/31 13:44
UIE宣布退出After school 親筆信感謝粉絲 UIE宣布退出After school 親筆信感謝粉絲
2017/05/31 16:03
李榮浩鬼門關走一遭 不願可憐身世模糊音樂表現 李榮浩鬼門關走一遭 不願可憐身世模糊音樂表現
2017/05/31 13:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.