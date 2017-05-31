彭于晏化身傳奇神槍手 媽媽看了卻大爆淚

彭于晏出席《明月幾時有》亞洲記者會。（双喜提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕帥氣男神彭于晏在新片《明月幾時有》中飾演「劉黑仔」，化身港九地區抗戰史上傳奇神槍手，彭于晏今天現身記者會時透露，前幾天帶著母親看電影，她卻不停落淚，原來是電影喚起媽媽與彭于晏外婆的成長點滴，太感動才頻頻拭淚，媽媽在試片間見到許鞍華導演，還激動地跟她致意。

周迅出席《明月幾時有》亞洲記者會。（双喜提供）

《明月幾時有》今舉行亞洲記者會，主要演員周迅、彭于晏、霍建華、導演許鞍華等人都一同出席。周迅許久沒公開亮相，她在片中飾演電影核心主角「方姑」，從小學老師蛻變成為游擊隊重要份子，她表示，電影都是實景拍攝，見到過去游擊隊真的居住的地方，也讓她被啟發了保護家人與家園的能量。

彭于晏這次在新片化身港九地區抗戰史上傳奇神槍手。（双喜提供）

至於近日忙著拍戲的彭于晏，現場也展現曬黑的古銅膚色，跟電影裡的角色「劉黑仔」相互呼應。彭于晏說，以前在加拿大求學階段常被欺負，遇到像《明月幾時有》這樣伸張正義的題材頗有共鳴。

一票不分世代的重量級演員不計報酬參與演出，導演許鞍華說承受這麼多讚美，很不好意思，讓她壓力非常大。拍完《桃姐》跟《黃金時代》之後，她挑中了幾年前自己深受感動的東江游擊隊的故事，見到各行各業的人願意出來保護文化人士，大時代的精神是非常高的境界。《明月幾時有》7月7日在台上映。

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