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首頁 > 婉君推

飛40小時屁股開花 莎莎巴鈺邋塌樣見石頭人

2017/05/31 18:55

莎莎和巴鈺用最台灣味的方式騎機車環復活節島。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕莎莎和巴鈺首次合體主持TVBS《食尚玩家》，她們為就登上「世界七大奇景」之一的智利復活節島，忍受近40小時的飛機航程，坐到屁股開花、哀號聲不斷，更創下開播10年來介紹景點的最遠航程紀錄。

與奇景｢摩艾｣石像初相見，莎莎「Hola!」問候。（TVBS提供）

在規劃此次行程前兩人興奮到不行，完全忘記要先經歷近40小時的轉機過程，沒想到巴鈺笑說：｢妳就想成這是無尾熊一整天的睡眠時間、或是媽媽生產時陣痛的時間！｣奇特的比喻讓莎莎聽了更加崩潰！經歷近40小時的三次轉機，兩人終於抵達｢世界的肚臍｣-智利復活節島，莎莎和巴鈺早已累癱到在鏡頭前素顏現身，帶著厚厚的眼鏡，莎莎開玩笑問巴鈺：｢妳是誰啊！｣巴鈺也開玩笑回：｢我是路過來這裡買菜的啦，那妳又是誰啊？｣莎莎推了推眼鏡笑答：｢我也是來這裡買菜的！｣

與奇景｢摩艾｣石像初相見，莎莎「Hola!」問候。（TVBS提供）

隔天一早養足精神，兩人租了機車，用最台灣味的方式騎機車環島，莎莎披上《食尚玩家》布條，跟巴鈺出發尋找島上最有名的遺跡｢摩艾｣石像，巴鈺好奇問莎莎，等一下見到｢摩艾｣最想跟他們說什麼？莎莎想了一下回答：｢應該是『Hola』吧，我想他們只聽得懂西班牙文！｣

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