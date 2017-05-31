抄襲韓綜《尹食堂》 中國《中餐廳》未播先被轟爆

韓綜《尹食堂》才剛播完，中國緊接推出類似節目，挨批抄襲。（翻攝自《尹食堂》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國近年電視台大手筆買下許多南韓人氣綜藝節目版權，卻也出現不少抄襲南韓的「山寨綜藝節目」，近日湖南衛視宣布將推出新綜藝節目《中餐廳》，就遭韓媒指控抄襲南韓人氣節目《尹食堂》，讓南韓網友狠酸「這麼多人口，就沒一個有創意的嗎」。

韓綜《尹食堂》播出後大受歡迎。（擷取自《尹食堂》臉書）

《尹食堂》是由南韓知名製作人羅英石推出的實境節目，邀請韓星尹汝貞、申久、李瑞鎮、鄭有美等人，到印尼峇里島旁的小島，嘗試經營一家韓式餐廳，親自買菜、煮菜、招攬客人，溫馨又有趣的呈現藝人經營餐廳的一面，受到大批觀眾喜愛，在南韓創下16%的收視佳績。

《尹食堂》邀請4位南韓演員，到印尼峇里島開設韓式料理餐廳。（擷取自《尹食堂》臉書）

沒想到《尹食堂》才剛播畢，中國湖南衛視就推出綜藝節目《中餐廳》，同樣主打藝人到國外開設中國料理餐廳，與《尹食堂》題材極度類似，《尹食堂》製作組也表示未輸出海外版權，遭疑又再抄襲南韓節目，讓南韓網友怒批「15億人口，就沒有一個有創意的製作人嗎？」、「就不能自己想點子嗎」、「別再抄襲了，就沒有人才了嗎」。