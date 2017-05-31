白癡公主一家明星臉！陳意涵郭書瑤攏底加

白癡公主擅長製作惡搞影片，大受網友歡迎。（翻攝自白癡公主Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人「白癡公主」因惡搞迪士尼動畫而爆紅，極具辨識度的嗓音總讓網友笑到流淚，一雙大眼更是她的招牌，甚至有人以為她的眼睛是用特效放大，今日她在Instagram發出她與姐姐以及表妹一同用餐的畫面，3人的高顏值驚呆網友。

白癡公主（左）、表妹（中）及姐姐的合照令人驚艷。（翻攝自白癡公主Instagram）

白癡公主雖走搞笑風格，但可愛外型也深受網友喜愛，今日她PO出與姐姐和表妹到嘉義的照片，只見照片中3人都擁有超大水亮眼睛，乍看之下長得非常相像，一頭長直髮也成為正字標記，網友認為長相甜美的表妹與「瑤瑤」郭書瑤有幾分神似，而氣質滿分的姐姐則是很像女星陳意涵。

白癡公主的大眼睛成為她的個人特色。（翻攝自白癡公主Instagram）

其實過去白癡公主的姐姐就曾在影片中現身，但只有背影及模糊側臉，這次3人同框，讓網友們驚呼這一家人「神基因」，根本就是「大眼睛家族」，超正親姐更是讓網友驚艷，還有人跪求「姐姐清晰獨照」，意外成為網友討論的焦點。