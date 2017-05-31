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首頁 > 婉君推

韋汝年拚300通告棄主持 張綱維月付15萬只進不出

2017/05/31 16:40

韋汝（左）和張綱維（右）曾在峇里島結婚，卻仍未在台登記。（合成圖，翻攝自韋汝臉書、資料照，記者劉志原攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕遠航董事長張綱維近日被拍到和6年前約過會的空姐「屁屁」范璧如看電影，讓7年前已為張生下一子、甚至兩人還在峇里島辦過婚禮的韋汝扶正之路更加遙遠。而韋汝和張綱維的關係這幾年來剪不斷理還亂，韋汝不僅為了男方推掉會接觸很多小鮮肉的外景主持工作，還將每個月15萬的贍養費全存入兒子戶頭、一毛未花！

張綱維（右）近日又被拍到和空姐范璧如約會，圖為兩人2011年影城約會照。（資料照，記者陳建岐攝）

根據《鏡周刊》報導，韋汝本來是去年的網路節目《天菜運動會》的主持人，怎料在開錄之前，韋汝突然決定不錄，當時助理給的理由是長期在外怕曬黑，且身為媽媽的她若跟一堆小鮮肉接觸，怕對形象造成不良影響。不過，有工作人員就爆料，其實是因為當時她跟張綱維已復合，不希望張因此吃醋，最終才會婉拒。

韋汝2010年為張綱維產下一子。（翻攝自韋汝臉書）

此外，日前韋汝被目擊趁著錄影空檔開車至遠東航空公司的大樓，才剛停下不久，便有警衛拿了一個信封給她，不知是否是每月15萬的贍養費。不過，韋汝對於贍養費的處理是全數存入兒子戶頭，平常兩人生計都是靠她自己賺，去年更是一口氣接下近300個電視通告和1個外景主持，對於贍養費一塊都沒動。

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