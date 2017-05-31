（影音）張鈞甯剪菸顧朋友肺 大方談CEO舊愛

〔記者洪素津／台北報導〕張鈞甯今出席世界無菸日公益活動，前往成功高中帶領1800位高中生大跳拒菸舞，高喊「拒菸最魅力」，張鈞甯一登台，台下男高中生熱情高漲，讓張鈞甯心花怒放，直說以前的高中回憶全湧上心頭，問及有沒有談過制服戀愛，張鈞甯便大笑說「我高中沒談戀愛啦！我那時超黑的」。

張鈞甯出席世界無菸日活動。（記者潘少棠攝）

張鈞甯坦言求學時期追求者不少，收到情書都默默收在盒子裡，她笑說：「那時雷達都沒開，再加上自己很害羞，都是純純的愛啦！」張鈞甯日前和CEO男友黃凱偉分手，她說：「當時都很和平的談，大家都是成熟人，過年過節還是會問候。」問及有無新戀情？張鈞甯表示現在就是很free，要看緣份。

張鈞甯跟成功高中學生玩自拍。（記者潘少棠攝）

張鈞甯眼見媒體專攻感情，她求饒說問一些戒菸的事情啦！不料媒體直問前男友有抽菸嗎？頓時張鈞甯尷尬笑：「哪一家記者那麼厲害啦！」隨後表示：「他沒有抽菸，抽菸有害身體健康。」另外張鈞甯分享有次為幫朋友戒菸，竟然把朋友的菸全部剪斷，朋友傻眼質問，張鈞甯以碎念開攻，讓朋友無力反駁。

張鈞甯一登台，台下男高中生熱情高漲。（記者潘少棠攝）

目前張鈞甯仍以拍戲為主，6月又將飛往中國投入戲劇拍攝，並有望年底拍攝台灣戲劇，讓張鈞甯開心直呼「好久沒在台灣拍戲，好期待。」

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