（影音）高聖遠撇周迅黏林心如 來台灣最怕這個

林心如（左起）、高聖遠、張軒睿、導演徐輔軍一起開鏡。（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕由林心如、君平聯手製作，金鐘編劇徐譽庭的八大新戲《我的男孩》，今舉辦開鏡記者會，由林心如、李李仁、張軒睿、屈中恆、嚴藝文、溫貞菱等人擔綱演出，演員群中備受關注的另一個名字則是高聖遠，他是中國影后周迅老公，這回也在戲中軋一角，中文不甚流利的他，也挑戰不用配音的方式。

《我的男孩》開鏡拜拜，李李仁（左起）、許光漢、高聖遠、張軒睿、林心如。（記者陳逸寬攝）

高聖遠目前手上還有一部戲在拍，殺青後旋即要來台和林心如拍《我的男孩》，相當忙碌，周迅目前也正和霍建華拍攝《如懿傳》，和周迅也分開很久，巧的是，兩部戲劇讓兩對夫妻剛好交換，但高聖遠說，還不確定老婆會不會來探班。

《我的男孩》開鏡拜拜，張軒睿（左起）、林心如。（記者陳逸寬攝）

高聖遠被問到如何解決背台詞問題，林心如忙跳出來代答：「把中文劇本翻成英文，再弄成漢語拼音，聽台詞的聲調。」他也坦言用中文對他來說是很大的挑戰。高聖遠也透露媽媽是台灣人，因此對台灣感覺很親切，也非常喜歡台灣，但唯獨對臭豆腐敬謝不敏，「試過一次，覺得不行。」其他演員聽了紛紛鼓吹他：「多吃就會習慣了。」還開玩笑之後宵夜要幫他準備臭豆腐，讓他聽了大笑。