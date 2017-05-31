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（影音）都是麻將神…黃子佼曝光接金曲主持原因

2017/05/31 15:07

第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會，星光大道主持人Lulu（右起）、主持人黃子佼、丹尼斯Dennis。（記者陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕第28屆金曲獎將在小巨蛋熱鬧舉行，今黃子佼、LuLu、Dennis出席頒獎典禮暨星光大道主持人記者會，說到擔綱典禮主持，黃子佼坦言接下主持棒真的好猶豫，最後竟是在麻將桌前下決定，另外星光大道主持人LuLu和Dennis表示將會照腳本走，一步穩穩扎實主持，最後LuLu呼籲希望大家走星光都穿短裙大秀美腿，就不會撩裙子浪費時間了。

第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會，星光大道主持人Lulu（左起）、主持人黃子佼、丹尼斯Dennis。（記者陳奕全攝）

黃子佼笑說要接下主持棒時，內心猶豫不決，當時正好在蕭敬騰家打牌，突發奇想就來一句「如果下一局胡了我就接」，沒想到下一局就胡了，由於牌桌上大家都有聽到，便接下金曲主持，讓黃子佼笑說「交給老天爺決定就對了」，另外由於入圍者眾多，黃子佼表示將會好好控時，不會發生音樂趕人或是麥克風下降情況。

星光大道主持人LuLu今現身表示身體調養良好，但她與阿達戀情始終躲躲藏藏，今也鬆口說「找時間發片公開」，讓大家相當期待，去年也有發片的LuLu讓黃子佼直說LuLu是遺珠，這讓LuLu欣喜之餘直呼「原來我也可以是遺珠」，讓LuLu大膽承諾「服裝方面會盡量擠，下次有機會入圍就會大放送」。

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