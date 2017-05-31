（圖輯，影音）黃子佼再接金曲主持 竟因一場牌局

第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會；星光大道主持人Lulu（右起）、主持人黃子佼、Dennis。（記者陳奕全攝）〔記者陳奕全／台北報導〕今年金曲獎將於6月24日在台北小巨蛋舉辦，典禮主持人「佼佼」黃子佼、星光大道主持人Lulu及DJ Dennis今天合體出席記者會。

黃子佼今天在現場爆料說，自己會再次接金曲主持竟然是因為一場麻將牌局，原來是因為佼佼自從上次就說不再主持金曲，這次遲遲猶豫不決是否接主持棒，但過年在蕭敬騰家的一場牌局中，嗆聲如果這把胡牌就接主持，沒想到真的胡牌，也因此答應在場的金曲工作人員接主持棒。

第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會；星光大道主持人Lulu （右起）、主持人黃子佼、Dennis。（記者陳奕全攝）主持人佼佼表示：「今年因入圍人數多，所以會盡量以不超時為主，時間最長應會落在入圍者的VCR，但會盡量控制。」

Lulu日前因卵巢囊腫開刀，今天受訪時表示身體已復原，之後會再定期追蹤。而她住院期間，緋聞男友阿達一路相伴，但始終沒公開戀情。

第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會；星光大道主持人Lulu（黃路梓茵） （左起）、主持人黃子佼、Dennis。（記者陳奕全攝） 第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會；星光大道主持人Lulu（黃路梓茵） （左）、Dennis。（記者陳奕全攝） 第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會；主持人黃子佼。（記者陳奕全攝） 第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會；主持人黃子佼。（記者陳奕全攝） 第28屆金曲獎頒獎典禮星光大道主持人記者會；主持人黃子佼。（記者陳奕全攝）