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明知「會被搞更慘」…女主播遭迷姦 不低頭理由鄉民推爆

2017/05/31 14:19

詩織勇敢面對得到支持。（翻攝自日刊體育）

〔記者賀靜賢／台北報導〕外型亮麗的日本記者詩織，29日出面開記者會控訴TBS名記者山口敬之於2年前「迷姦」她，雖然此案去年因證據不足，以不起訴處分結案，但她不放棄，也在律師和同業陪同下，要求檢察單位重開調查。詩織最令人感動的是，她不埋名，也不戴口罩，且不畏縮的理由更被日本鄉民推爆！

詩織在開記者隔天接受日本媒體專訪，記者問她，一般被性侵的受害者耽心社會壓力，不會說出真實名字也不會露臉，而且可能被酸民或對方「再惡搞」；為何詩織有這種勇氣？她回答：「如果我自己都躲藏，那麼不管是檢方、警方或醫院或週遭的人、體制或社會，都只會跟著沉默，不會有任何改變。」

一如林奕含當初遭遇，也有鄉民在網路上批評她記者會的服裝，說她釦子沒釦齊，她也表示了然於胸，「一定也有人會說我怎麼穿裙子，又如何又如何，或說我穿得不夠像受害者......」她覺得目前日本對於受侵害者保護仍然不足，還有許多人只想讓她們（他們）沉默，替她們（他們）覺得羞恥，甚至同儕間的相互維護，讓受害者受到第二次傷害，但她絕不低頭，「不希望有第二個我出現」。

她也暗示，由於山口敬之曾為安倍寫書，在華府當分台長也有很好的人脈，連日本檢方似乎都受到壓力，說穿了就是有高層維護，但她明知困難重重，也要奮力一搏。

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