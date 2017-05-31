小潘潘婚外情 女上男下打野戰

潘妮洛普克魯茲在《天后開麥拉》飾演巨星瑪卡蕾娜。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕坎城影后「小潘潘」潘妮洛普克魯茲在新片《天后開麥拉》裡，飾演過去曾和西班牙男星安東尼瑞新尼斯有過婚外情的國際影星。兩人在片中第一場戲就上演「野地情慾戲」，只見安東尼用充滿慾望的眼神挑逗小潘潘，她最後反客為主，以女上男下的狂野姿勢猛撲，更要他「少說話多做事」，相當霸氣。

《天》片是小潘潘、安東尼瑞與奧斯卡最佳外語片導演費南多楚巴，繼《夢中的女孩》後，睽違18年再度攜手合作的新片。提到相隔多年再聚首，小潘潘表示：「當下的感覺真的是相當奇妙！我甚至在想，也許下個10年，我們還會再合作第3部電影，這一切都是有可能，也讓人期待！」

潘妮洛普克魯茲和西班牙男星安東尼瑞新尼斯上演「野地情慾戲」。（威視提供）

導演則表示，《夢》片是一部超現實喜劇，但《天》片並非該片下集或第二部曲，「這是二部完全獨立的電影，在《夢中的女孩》結束後，陸陸續續有些《天后開麥拉》劇本上的想法，曾經擱置了好長一段時間，但現在覺得是時候重操舊業，讓觀眾們好好大笑一場了。」

《天后開麥拉》描述1950年代，西班牙女星瑪卡蕾娜在好萊塢成了巨星，榮耀重返家鄉拍片，卻發現她的舊情人、聞名全國的傳奇大導布拉斯，竟遭獨裁政權關至集中營做工。她顧不得巨星身分，開始遊說布拉斯的親朋好友、號召電影拍攝團隊，準備進行拯救布拉斯大作戰。電影6月16日全台上映。