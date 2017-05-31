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（影音）宋仲基本人太帥！竟然讓大明星狂NG

2017/05/31 13:35

宋仲基（上圖）客串《秘行要員》花絮曝光，朴誠雄（下圖左）接連NG笑翻眾人。（翻攝自YouTube，合成照）〔記者陳立妍／綜合報導〕亞洲男神宋仲基為力挺《太陽的後裔》編劇金元碩的新作《秘行要員》，於2月特地客串演出，該劇採事前製作，宋仲基於19日播出的第9集以銀行員身分登場，29日電視台公開拍攝幕後花絮，雖然僅亮相約2分鐘且台詞不多，卻讓和他對戲的「韓流明星呂雲光」朴誠雄大吃NG，似乎是因「劉大尉」宋仲基的到來很緊張，讓導演李昌民忍不住開玩笑吐槽撂話：「有客人來的時候，這樣不行啦！」現場笑聲不斷。

導演吐槽朴誠雄（上圖左）在客人來時表現失常，之後則輪到宋仲基（下圖右）差點笑場。（翻攝自YouTube，合成照）在朴誠雄因台詞失誤或主動要求重來接連NG4次後，導演李昌民先是虧他「有客人來的時候，這樣不行啦」，隨後也替他解圍，透露朴誠雄因為拍攝後還有其他表演的行程要趕，解釋他之所以失常的原因，不過之後繼續拍攝時，則輪到宋仲基差點笑場，所幸宋仲基極力忍笑直到導演喊卡，才終於完成拍攝工作，而導演與男主角朴海鎮也在結束後和宋仲基握手致意表示「辛苦了」，劇組氣氛和樂融融。

此外，《秘行要員》現於每周五、六晚上10點於Netflix上架，與南韓同步播出。

宋仲基客串《秘行要員》花絮：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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