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《神力女超人》這場戲被推爆 觀眾偷拍被請出戲院

2017/05/31 12:28

蓋兒加朵飾演的「黛安娜」，在《神力女超人》中從戰壕站上無人之地的戲被推爆。（華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕由蓋兒加朵主演的電影《神力女超人》，成功贏得媒體及觀眾好評，就連一向被漫畫迷認為「和DC擴展宇宙有仇」的爛番茄，昨一開始開出新鮮度96%超好評，今天更提升到97%；台灣昨天搶先美國上映，網路評價也一片叫好。而最被推爆的正是片中「黛安娜從戰壕中踏上『無人之地』」的該場戲，在美國試片還曾傳出偷拍事件。

不少知名外媒都給予《神力女超人》正面好評，《娛樂周刊》大讚該片拍得聰明、圓滑，「集合所有超級英雄電影該有的元素」；《綜藝報》直誇女主角蓋兒加朵飾演的「神力女超人」集合真相、正義與亞馬遜人化身，「給觀眾一個從先前DC電影黑暗抑鬱風格中喘息的機會，讓人感到愉悅」；《Indiewire》也盛讚該片為至今最棒的「DCEU（DC擴展宇宙）電影」。

《神力女超人》在爛番茄的評分目前為新鮮度97%的超好評。（翻攝爛番茄網站）其中，《今日美國》也稱讚該片引人入勝，更提到蓋兒飾演的戴安娜踏出戰壕、進入無人之地的場面「令人驚歎」。事實上，20日晚間在洛杉磯舉行的全球媒體試片會，雖然該畫面早在預告中就已出現，但當「黛安娜」正式踏上無人之地時，現場也立刻響起掌聲及歡呼聲。還有參加試片的一般觀眾當場拿出手機偷拍被工作人員「請」出去，事後媒體私下討論，也覺得相當稀奇，「畢竟那場戲預告中就有耶。」

蓋兒加朵在無人之地「開路」的戲超級熱血。（華納提供）先前記者實地採訪時已提過，整場試片7度響起掌聲，此7處「歡呼點」分別為：1.片頭新的DC標誌、2.黛安娜踏上無人之地、3.黛安娜飛身打爆鐘樓、4.黛安娜KO某位反派、5.電影結束時、6.「蓋兒加朵」名字出現時、7.結尾「神力女超人」片名出現時。

《神力女超人》全台熱映中。

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