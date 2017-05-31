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（獨家）GG真的GG惹！昔男團單車台北→高雄 騎到該邊發腫

2017/05/31 12:05

張書偉（左）和好友黃玉榮（右）結伴，從台北騎腳踏車騎到高雄。（經紀人提供）

〔記者洪素津／台北報導〕昔日當紅偶像團體Energy成員之一張書偉，解散後便往戲劇發展，日前他和好友黃玉榮結伴從台北騎腳踏車騎到高雄，沿途大吃大看美食美景，身心靈都獲得大大滿足，不過老鮮肉狂騎腳踏車的情況下，就是騎到「該邊發腫」唉唉叫。

張書偉騎腳踏車騎到該邊發腫。（經紀人提供）

張書偉笑說這是一趟說走就走的旅行，他和黃玉榮總計騎了387公里，從台北八里到高雄左營，一共27小時不停的踩，沿著西濱公路參雜著台17與台1線，「3天2夜的行程，我們成功達成了」，談及過程艱辛，除了該邊發腫外，張書偉分享「我這一生中從沒看到便利商店那麼開心過」，他笑說沿著西濱彰化芳苑那一帶，很長一段距離沒有商店，兩人的糧食和水皆已耗盡，一度再也撐不下之際，突然眼前出現便利商店，讓張書偉超級開心，有如「在沙漠看到綠洲一樣」，兩人也因此得到救贖，繼續往下南騎。

張書偉騎腳踏車騎到該邊發腫。（經紀人提供）

3天2夜的老鮮肉單車行順利成功，張書偉表示未來就想挑戰環島，騎腳踏車發現台灣之美，好友黃玉榮則在臉書上PO文表示：「這需要一股衝勁，還有一股傻勁，以及堅強的意志力。」文末也打趣說「環台單車行.....欸～好啦再說再說！！哈哈」，這次的單車挑戰成功完成，但也耗費不少體力，雖虧自己是老鮮肉，卻也秉持「年輕就是要熱血啦！」持續騎下去。

張書偉（左）和好友黃玉榮（右）結伴從台北騎腳踏車騎到高雄。（經紀人提供）張書偉（左）和好友黃玉榮（右）結伴從台北騎腳踏車騎到高雄。（經紀人提供）

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