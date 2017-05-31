格雷女深溝性感 進入文藝復興宮殿

達珂塔強生出席Gucci 2018早春時裝秀，穿著Gucci禮服展現性感。（Gucci提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕因主演電影「格雷的五十道陰影」爆紅的「格雷女」達珂塔強生，受邀入席義大利精品Gucci，在義大利佛羅倫斯文藝復興時期宮殿彼提宮（Palazzo Pitti）舉行的2018早春時裝秀，她穿著Gucci深V禮服展現性感姿態，不僅是貴賓席上最亮眼出色的女星，也顯現出她出身演藝世家與模特兒出身的優雅身段。

Gucci 2018早春時裝秀，在義大利佛羅倫斯彼提宮的帕拉蒂娜畫廊登場。（Gucci提供）

達珂塔強生此行見證了Gucci選在「文藝復興搖籃」舉行的全新設計，也是每年最開始的一個系列，Gucci創意總監Alessandro Michele以一種自由、幽默、打破常規的手法重新詮釋源自於文藝復興時期的古老美學，透過時尚設計模糊了性別、揉和了風格、跨越了種族、文化與時空，再一次以當代的視野，展開一場 Gucci的美學之旅。

達珂塔強生此行見證Gucci選在「文藝復興搖籃」登場的全新設計，圖為模特兒於Gucci 2018 早春秀上展示新裝。（Gucci提供）