趁老婆坐月子帶小三回家搞 男星被爆離婚內幕

柳時元被前妻指控家暴及跟蹤，形象慘跌谷底。（翻攝bntnews）

〔記者陳立妍／綜合報導〕44歲的韓星柳時元早年以韓劇《求婚》、《紙鶴》、《秘密》、《美麗的日子》、《結婚》等韓劇被封為韓流天王，2009年他在友人介紹下認識小9歲的妻子趙秀仁，並於隔年結婚，沒想到婚姻維持不到2年就宣告破局，日前娛樂節目《聽到傳聞》爆料，兩人當年離婚的內幕並非家暴或是跟縱，而是因為柳時元搞外遇，甚至還在老婆產後坐月子期間帶小三回家。

南韓記者在節目上表示，柳時元的前妻趙秀仁一開始表示不願意公開離婚原因，是因為考慮到柳時元的名聲，指趙秀仁產後坐月子時，柳時元便搭上外面的野花，甚至還將外遇對象帶回家裡，當時媒體也曾報導柳時元在日本有其他情婦，引發網友譁然。

娛樂節目《聽到傳聞》爆料柳時元的離婚內幕，指柳時元曾在老婆產後坐月子期間，帶小三回家。（翻攝自Naver）

柳時元與前妻趙秀仁於2012年3月向法院遞交離婚調解申請，之後因未達成協議鬧上法院，2013年5月一審判決柳時元因涉嫌家暴和在妻子的車上裝追蹤器，被處以韓幣700萬元（約台幣20萬元）的罰款，柳時元則反控妻子在法院做偽證，雙方鬧得不可開交。

離婚官司打了3年，最終首爾家庭裁判法庭認為2人婚姻破裂歸咎於柳時元，將女兒的撫養權判給趙秀仁，柳時元需另外支付趙秀仁精神損失費韓幣3000萬元（約台幣87萬元），並將韓幣27億元（約7832萬元）的財產分出韓幣3.9億元（約台幣1131萬元）給前妻。