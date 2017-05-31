限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

趁老婆坐月子帶小三回家搞 男星被爆離婚內幕

2017/05/31 11:57

柳時元被前妻指控家暴及跟蹤，形象慘跌谷底。（翻攝bntnews）

〔記者陳立妍／綜合報導〕44歲的韓星柳時元早年以韓劇《求婚》、《紙鶴》、《秘密》、《美麗的日子》、《結婚》等韓劇被封為韓流天王，2009年他在友人介紹下認識小9歲的妻子趙秀仁，並於隔年結婚，沒想到婚姻維持不到2年就宣告破局，日前娛樂節目《聽到傳聞》爆料，兩人當年離婚的內幕並非家暴或是跟縱，而是因為柳時元搞外遇，甚至還在老婆產後坐月子期間帶小三回家。

南韓記者在節目上表示，柳時元的前妻趙秀仁一開始表示不願意公開離婚原因，是因為考慮到柳時元的名聲，指趙秀仁產後坐月子時，柳時元便搭上外面的野花，甚至還將外遇對象帶回家裡，當時媒體也曾報導柳時元在日本有其他情婦，引發網友譁然。

娛樂節目《聽到傳聞》爆料柳時元的離婚內幕，指柳時元曾在老婆產後坐月子期間，帶小三回家。（翻攝自Naver）

柳時元與前妻趙秀仁於2012年3月向法院遞交離婚調解申請，之後因未達成協議鬧上法院，2013年5月一審判決柳時元因涉嫌家暴和在妻子的車上裝追蹤器，被處以韓幣700萬元（約台幣20萬元）的罰款，柳時元則反控妻子在法院做偽證，雙方鬧得不可開交。

離婚官司打了3年，最終首爾家庭裁判法庭認為2人婚姻破裂歸咎於柳時元，將女兒的撫養權判給趙秀仁，柳時元需另外支付趙秀仁精神損失費韓幣3000萬元（約台幣87萬元），並將韓幣27億元（約7832萬元）的財產分出韓幣3.9億元（約台幣1131萬元）給前妻。

相關新聞

推薦新聞
李進良浪子回頭找小禎回家 胡瓜說話了... 李進良浪子回頭找小禎回家 胡瓜說話了...
2017/05/31 06:14
互動親密... 詹惟中被拍到帶熟女回透天厝 互動親密... 詹惟中被拍到帶熟女回透天厝
2017/05/31 06:19
謝金燕缺席豬哥亮三七 靈堂頻現怪事 謝金燕缺席豬哥亮三七 靈堂頻現怪事
2017/05/31 07:36
豬哥亮遺願曝光 這段影片看了想哭 豬哥亮遺願曝光 這段影片看了想哭
2017/05/31 07:29
豬哥亮接班人不是白冰冰 小S黃腔連發最夠格 豬哥亮接班人不是白冰冰 小S黃腔連發最夠格
2017/05/31 07:54
謝金燕缺席豬哥亮身後事 謝金晶獨扛體力不支 謝金燕缺席豬哥亮身後事 謝金晶獨扛體力不支
2017/05/31 07:45
金燕青燕神隱女兒旬 豬哥亮遺憾第3筊才給聖筊 金燕青燕神隱女兒旬 豬哥亮遺憾第3筊才給聖筊
2017/05/31 06:00
（獨家）謝金燕神隱有洋蔥 為顧病父寧爬9層逃生梯 （獨家）謝金燕神隱有洋蔥 為顧病父寧爬9層逃生梯
2017/05/31 07:41
李敖住院昏迷 醒來的第一句話竟是... 李敖住院昏迷 醒來的第一句話竟是...
2017/05/31 09:56
林志玲"吃吃"過後 驚喊該停了 林志玲"吃吃"過後 驚喊該停了
2017/05/31 06:00
碧昂絲卸貨倒數 孕肚給女兒當坐椅 碧昂絲卸貨倒數 孕肚給女兒當坐椅
2017/05/31 07:58
（獨家）反派鄒兆龍其實很愛哭 自認感性不愛社交 （獨家）反派鄒兆龍其實很愛哭 自認感性不愛社交
2017/05/31 07:53
黛妃逝世20年 威廉王子最遺憾這件事 黛妃逝世20年 威廉王子最遺憾這件事
2017/05/31 06:00
劉香慈產後速瘦 掀衣秀不科學腹肌 劉香慈產後速瘦 掀衣秀不科學腹肌
2017/05/31 09:19
《紙牌屋》第5季來了！ 網友笑「主角比川普像總統」 《紙牌屋》第5季來了！ 網友笑「主角比川普像總統」
2017/05/31 07:26
池昌旭輸收視贏人氣 逆轉摘話題性冠軍 池昌旭輸收視贏人氣 逆轉摘話題性冠軍
2017/05/31 06:00
拍戲逼吃蟑螂飯 女星求生徒手打小強 拍戲逼吃蟑螂飯 女星求生徒手打小強
2017/05/31 09:13
張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎 張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎
2017/05/31 11:44
瑤瑤被糗臭跩瑤 原因竟是xx 瑤瑤被糗臭跩瑤 原因竟是xx
2017/05/31 06:00
陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道 陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道
2017/05/31 10:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.