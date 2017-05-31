帥炸！貝克漢這次戴上這個也太敢

貝克漢成為帝舵及#BORNTODARE宣傳活動代言人。（Tudor提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕「足球金童」大衛貝克漢近來動態不斷、突破連連，不僅在電影「亞瑟：王者之劍」飾演盜賊領袖，還為名錶擔綱代言人，詮釋帝舵（Tudor）「Born To Dare」（天生敢為）的創新精神。帝舵錶廠以此聲明對貝克漢的讚賞：「他是球場上的萬人迷，才華洋溢，名揚體壇。他不僅征服了球場，更是商界精英、慈善名流和全球時尚偶像。他不斷突破，無所畏懼，一如『帝舵表』，天生敢為。」

貝克漢愛好鐘錶已久，擁有數枚勞力士腕錶，並藉此開始了解帝舵。他說：「我深受帝舵的腕錶細節所吸引，從而了解到品牌的歷史，種種有關歷險、潛水先驅、遠征探險等精彩故事，瞬即讓我深深着迷」。

在這一系列宣傳照裡，貝克漢佩戴帝舵經典優雅的Glamour Date +Day黃金及鋼腕錶，以及富復古風格的Black Bay S&G黃金鋼潛水腕錶，整體造型超有魅力，正如貝克漢常說：「英國男士特別喜愛別緻的西裝及精巧的腕錶，兩者相輔相成。」

貝克漢演繹帝舵Heritage Black Bay系列推出之全新Black Bay S&G黃金鋼潛水腕錶。（Tudor提供）