（影音）美女記者慘遭迷姦 不戴口罩挺身控訴

日本女記者詩織（右）出面控訴遭迷姦。（翻攝自日刊體育）

〔記者賀靜賢／台北報導〕28歲日本女記者詩織，於29日出面控訴3年前慘遭TBS電視視台華府分台台長、名政治記者山口敬之「迷姦」；她在一群同業支持下挺身而出，連口罩都沒戴，且當著眾媒體面說「我被強暴」，但勇氣得到讚許，也有許多網友支持她。

詩織宣稱2013年她在美國留學，當時經由友人介紹，認識了山口敬之，並且表達了對當記者的憧憬。2年後她畢業了，與山口敬之電子郵件往返，約好討論入行一事，兩人約在東京惠比壽的一家燒烤店，也點了小酒，結果之後她覺得昏沉，醒來後發現躺在飯店，全身赤裸，山口壓在她的身上。

詩織當時並沒有姑息此事，也提出告訴，但因證據不足，山口以不起訴處分結案，令詩織相當不服，決定訴諸公眾，至少要給山口道德上制裁，並且避免「下一個詩織」。該案當時在調查時，計程車司機曾向檢方表示，當晚載兩人，途中詩織一直說要下車，但山口仍表示要開到飯店，但最終未能以此舉證山口性侵意圖。

詩織在記者會上堪稱冷靜，說出姓名，也不戴口罩或變裝，勇氣十足，但說到過程仍忍不住落淚，她也呼籲日本應對女性有更多保障和法律上的保護，律師則表示此已涉及「迷姦」，要求重開調查。

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