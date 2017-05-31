陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道

陳艾琳（左）與Alex（右）關係曖昧，引發各界揣測。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳艾琳日前宣布與「MP魔幻力量」前鼓手阿翔離婚，先前她被爆與《大學生了沒》前班底Alex傳戀情，網上也有不少照片抓包兩人關係過從甚密，她雖否認但仍被虧離婚是為把小王扶正。不過，Alex近來過往的負面行徑遭起底，陳艾琳的好友坦言很擔心，深怕陳艾琳會再次受傷，認為Alex不是值得託付終生的對象。

《周刊王》報導，陳艾琳友人透露，陳艾琳和阿翔交往前，對Alex的確有好感，但雙方認識至今只有曖昧，並未交往過，可是對比兩人至今在網上PO出的照片，有許多相似處，不免引起外界揣測。此外，Alex也被爆和網紅前女友Emma交往時偷吃成性，Emma閨蜜指出，Alex曾劈腿過好朋友的女友，據悉，他還有個兄弟群組，裡頭全是炫耀「上了誰」，因此曾流出性愛影片、裸照等，甚至一度惹上黑道。

對此，陳艾琳表示和Alex都不屬於演藝圈的人，感情事沒必要向外界交代，要媒體別在報導他們，她也在臉書澄清與Alex的關係，強調對方一直以來都是不會打擾她戀愛的朋友，「小王這樣的稱號實屬不公」，而Alex則是沒有回應。