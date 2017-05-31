限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道

2017/05/31 10:53

陳艾琳（左）與Alex（右）關係曖昧，引發各界揣測。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳艾琳日前宣布與「MP魔幻力量」前鼓手阿翔離婚，先前她被爆與《大學生了沒》前班底Alex傳戀情，網上也有不少照片抓包兩人關係過從甚密，她雖否認但仍被虧離婚是為把小王扶正。不過，Alex近來過往的負面行徑遭起底，陳艾琳的好友坦言很擔心，深怕陳艾琳會再次受傷，認為Alex不是值得託付終生的對象。

《周刊王》報導，陳艾琳友人透露，陳艾琳和阿翔交往前，對Alex的確有好感，但雙方認識至今只有曖昧，並未交往過，可是對比兩人至今在網上PO出的照片，有許多相似處，不免引起外界揣測。此外，Alex也被爆和網紅前女友Emma交往時偷吃成性，Emma閨蜜指出，Alex曾劈腿過好朋友的女友，據悉，他還有個兄弟群組，裡頭全是炫耀「上了誰」，因此曾流出性愛影片、裸照等，甚至一度惹上黑道。

對此，陳艾琳表示和Alex都不屬於演藝圈的人，感情事沒必要向外界交代，要媒體別在報導他們，她也在臉書澄清與Alex的關係，強調對方一直以來都是不會打擾她戀愛的朋友，「小王這樣的稱號實屬不公」，而Alex則是沒有回應。

相關新聞

推薦新聞
李進良浪子回頭找小禎回家 胡瓜說話了... 李進良浪子回頭找小禎回家 胡瓜說話了...
2017/05/31 06:14
互動親密... 詹惟中被拍到帶熟女回透天厝 互動親密... 詹惟中被拍到帶熟女回透天厝
2017/05/31 06:19
謝金燕缺席豬哥亮三七 靈堂頻現怪事 謝金燕缺席豬哥亮三七 靈堂頻現怪事
2017/05/31 07:36
豬哥亮遺願曝光 這段影片看了想哭 豬哥亮遺願曝光 這段影片看了想哭
2017/05/31 07:29
詹惟中搭機遇差別待遇 怒訓台籍空姐：注意事業 詹惟中搭機遇差別待遇 怒訓台籍空姐：注意事業
2017/05/31 07:20
豬哥亮接班人不是白冰冰 小S黃腔連發最夠格 豬哥亮接班人不是白冰冰 小S黃腔連發最夠格
2017/05/31 07:54
《神力女超人》首映為何拒穿高跟鞋？蓋兒加朵霸氣說… 《神力女超人》首映為何拒穿高跟鞋？蓋兒加朵霸氣說…
2017/05/31 09:08
（影音）美女記者慘遭迷姦 不戴口罩挺身控訴 （影音）美女記者慘遭迷姦 不戴口罩挺身控訴
2017/05/31 10:34
謝金燕缺席豬哥亮身後事 謝金晶獨扛體力不支 謝金燕缺席豬哥亮身後事 謝金晶獨扛體力不支
2017/05/31 07:45
金燕青燕神隱女兒旬 豬哥亮遺憾第3筊才給聖筊 金燕青燕神隱女兒旬 豬哥亮遺憾第3筊才給聖筊
2017/05/31 06:00
（獨家）謝金燕神隱有洋蔥 為顧病父寧爬9層逃生梯 （獨家）謝金燕神隱有洋蔥 為顧病父寧爬9層逃生梯
2017/05/31 07:41
李敖住院昏迷 醒來的第一句話竟是... 李敖住院昏迷 醒來的第一句話竟是...
2017/05/31 09:56
碧昂絲卸貨倒數 孕肚給女兒當坐椅 碧昂絲卸貨倒數 孕肚給女兒當坐椅
2017/05/31 07:58
（獨家）反派鄒兆龍其實很愛哭 自認感性不愛社交 （獨家）反派鄒兆龍其實很愛哭 自認感性不愛社交
2017/05/31 07:53
黛妃逝世20年 威廉王子最遺憾這件事 黛妃逝世20年 威廉王子最遺憾這件事
2017/05/31 06:00
池昌旭輸收視贏人氣 逆轉摘話題性冠軍 池昌旭輸收視贏人氣 逆轉摘話題性冠軍
2017/05/31 06:00
中國網友玻璃心碎 謝和弦：深愛生長的地方錯了嗎？ 中國網友玻璃心碎 謝和弦：深愛生長的地方錯了嗎？
2017/05/31 10:30
比莉拉王彩樺密探周湯豪 端午母愛噴發 比莉拉王彩樺密探周湯豪 端午母愛噴發
2017/05/31 09:53
張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎 張綱維被拍仍交纏空姐 韋汝等升正宮6年夢碎
2017/05/31 11:44
陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道 陳艾琳新歡Alex 被爆性愛群組惹上黑道
2017/05/31 10:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.