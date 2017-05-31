《神力女超人》首映為何拒穿高跟鞋？蓋兒加朵霸氣說…

蓋兒加朵參加《神力女超人》首映。（路透）

〔記者賀靜賢／台北報導〕《神力女超人》昨起在台上映，幾乎場場爆滿，首日票房相當可觀，也得到極高影評。女主角以色列女星蓋兒加朵甜美又自然，日前她參加該片的首映時，現場記者發現她竟然「違常理」的穿平底鞋，非常好奇的問她為什麼不穿高跟鞋？她很自然的回答：「It‵s more comfortable!（這樣比較舒服）」得到一致讚賞，覺得她酷斃了。而且，蓋兒加朵穿的平底鞋只有50元美金，搭配她Givenchy禮服也毫不遜色！

蓋兒加朵穿平底鞋參加《神力女超人》首映。（翻攝自just jared）

在《玩命關頭》系列中扮演吉賽兒，雖然讓蓋兒加朵的人氣大增，但並沒有真正開啟蓋兒的星路，直到查克史奈德在試鏡時看見她的潛力，讓她成為美國漫畫史上人氣最高、能力最強的女性超級英雄「神力女超人」，才改變了她的人生。

「演藝這條路…其實一直要接受被拒絕這件事。」蓋兒說：「我有很多次試鏡機會，絕大多數都石沉大海，不管我多麼想扮演某個角色，總是跟那些角色擦肩而過。大家對我的印象永遠只停留在以色列性感女大兵，這讓我感到身心俱疲，我不知道我還能承受多久。」所以當她從經紀人得知查克史奈德希望他試鏡一個秘密角色的時候，她無可無不可地回答：「好啊，我會去…。」

在那次試鏡之後，蓋兒就回以色列拍電影，不知道自己將來還要不要演戲的她，在以色列接到經紀人說查克史奈德要求她再去試鏡一次的電話，蓋兒的回答依舊意興闌珊，直到兩天後查克史奈德親自打電話告訴她：「我不知道這個角色在以色列有沒有知名度，妳有沒有聽說過一個叫《神力女超人》的超級英雄，她…」還沒講完電話，蓋兒的腦中已經一片轟然巨響。

《神力女超人》敘述亞馬遜族的公主戴安娜，自幼生長在與世隔絕的天堂島上，她被嚴格訓練成為一名英勇的戰士。某天，她從墜機於小島附近的美國飛行軍官口中得知世界正經歷一場大戰，數以百萬的生靈塗炭，不忍心見到人類遭受如此磨難的黛安娜，毅然離開家園，她深信自己有力量能阻止這場戰爭，在第一次世界大戰中，她為正義而戰，他將發現自己真正的力量和她與生俱來的天命。