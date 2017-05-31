草根風格黃腔連發 豬哥亮接班人他最有望

豬哥亮綜藝界成就空前，接班人難尋。（資料照，華聯提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕綜藝天王豬哥亮15日早上因大腸癌逝世，粉絲與娛樂圈一片哀淒，自入院以來的健康狀況，以至於昨三七法會都受到廣大關注。

豬哥亮生前作品無數，他強烈的草根風格﹑反應快又敢於自嘲、開黃腔，讓他從秀場時期就坐擁大批粉絲，他的全台語主持更讓他在世界各地的閩南語華人圈打出知名度。

豬哥亮一生傳奇，影視作品都曾創下驚人收視率與票房，過世後好友羅霈穎曾感嘆：「他是一個都站在舞台發光的人，沒有接班人了。」先前就有報導指同樣經歷秀場時期的白冰冰有望成接班人，不過事實上，在一片次世代主持人中，提到與豬哥亮同樣敢說敢玩、華人圈人氣高的主持人，莫過於《康熙來了》中與蔡康永一搭一唱的小S了。

小S演藝實力高，意外與豬哥亮擁有相同的舞台魅力。（資料照，凱擘提供）

對比蔡康永的知性，反應快的小S在節目上負責「出其不意」，為現場帶來驚喜，激發出受訪來賓較鮮為人知的一面，再適時由蔡康永將節目帶回正軌，收視率、知名度極佳。加上現今資訊發達的助力，《康熙來了》可說紅遍全球華人，節目停播至今，仍有不少人直呼想看到「康熙」再次合體。

小Ｓ經常在節目及公開場合語出驚人，形象上愛吃男明星豆腐，也不吝於提到個人性事，還曾在代言私密處保養品時直呼「大家好，我是第一私處小S！」自誇私處嬌嫩有光澤，彷彿珍珠一般，可說是台灣女權主義的代表之一，更意外地與豬哥亮愛開黃腔的招牌不謀而合。就連蔡康永也表示，看小S演戲就會想到豬哥亮，「2人都是渾然天成的藝人，他們只要講3個字或是做一個表情，大家就會覺得好好笑」。於此同時，小S的印象也與貴婦、時尚連結，因而喜歡她的年輕粉絲也不在少數。

作為接班人，除了承襲風格還必須兼顧未來的粉絲（現在年輕一輩），小S首挑大樑當上女主角的電影新作《吃吃的愛》日前上映，短短3天全台吸金3000萬，足見其成為「豬哥亮級」天后潛力。