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互動親密... 詹惟中被拍到帶熟女回透天厝

2017/05/31 06:19

詹惟中被週刊拍到與熟女互動親密。（圖擷取自詹惟中臉書）

命理師詹惟中去年大爆自己的私密話題，透露18歲時發現包皮比別人長5倍、睪丸一大一小、陰囊嚴重積水、陽痿等，甚至曾爆料與老婆分居、多年沒性生活，但他仍強調兩人感情很好，希望可以一輩子都幸福下去，如今卻被週刊拍到與一名熟女互動親密，連續好幾天都有在一起，甚至一起進入詹惟中內湖的透天厝。

《鏡週刊》報導，5月22日下午，詹惟中與一名左手腕綁著繃帶的熟女，回到位於內湖的透天厝，兩人在屋內待了2個小時，出來時詹惟中換了一件T桖，女子的繃帶也已拿下來，最後女子將白色賓士開走，詹惟中也回到天母住處，隔天這名熟女又跑到詹惟中內湖的透天厝待了兩小時，隨後又各自離開。

報導指出，5月26日這名熟女再度駕駛白色賓士進入詹惟中位於內湖的透天厝內，該女子進入4小時後才和詹惟中一起出來，這時換詹惟中開著白色賓士，兩人和沈玉琳一家人吃晚餐，期間女子不時搭著、敲著詹惟中的肩膀，打情罵俏的意味明顯，吃完飯後和沈玉琳一家告別，詹惟中和熟女去遊車河。

詹惟中對此解釋，這名女生只是朋友而已，他不跟女生單獨出去，是和很多朋友一起，有好消息一定會和大家說。

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