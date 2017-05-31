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李進良浪子回頭找小禎回家 胡瓜說話了...

2017/05/31 06:14

胡瓜和小禎感情相當好。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕胡盈禎「小禎」與李進良結婚9年，離婚傳聞不斷，至今分居已5年，近來小禎在臉書頻曬出和阿良、女兒一家三口同框照，顯示感情回溫。她日前上節目也坦言，阿良曾說希望她搬回家一起住。9年來看著小禎的婚姻，爸爸胡瓜面對女兒可能和阿良復合，也表達感想和看法。

小禎日前上節目提及李進良，透露前陣子李進良曾說希望她搬回家一起住，但她「還需要時間」，也肯定阿良是稱職的好爸爸，大方透露不排斥再生第2胎，她說，自己覺得小孩愈多愈好，而且Emma已經長大了，阿良也喜歡小孩。她也說，最近沒再聽到緋聞，「應該是年紀大了吧，我就是一直在原地等待，心態本來就是會一直改變。」

《蘋果日報》報導，胡瓜昨天說，爸爸永遠是女兒的避風港，表態支持女兒，但也語帶保留說，從頭到尾都沒聽到阿良怎麼說，不能總是他跟小禎在回答。

報導提到，胡瓜認為小禎個性難捉摸，一向都是做自己，直言「她現在是靠港，但哪天她想出海就會出海」，似乎對於小禎要復合並不意外。胡瓜對小禎想再生第2胎則說，反而擔心她的身體，不是感情，如果她真的懷孕，代表她身體還很健康。

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