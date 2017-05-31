謝金燕缺席豬哥亮三七 靈堂頻現怪事

豬哥亮家人昨替豬哥亮辦三七法會，謝青燕和謝金燕依然神隱。（記者胡舜翔攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕昨豬哥亮家人替豬哥亮舉辦三七法會，一般三七是由女兒負責，因此外界原本猜測神隱靈堂許久的謝青燕、謝金燕姊妹應會現身，但昨媒體守候許久仍撲空，豬哥亮似乎也有所感應，靈堂更出現不少異象。

昨師公首先領著豬家眾子女引魂，持牽魂幡呼喚豬哥亮亡魂：「爸爸回來哦！」但在謝金晶擲錢幣確認豬哥亮靈魂是否已在法會現場時，擲了兩次才有聖筊；隨後謝金晶和謝順福在門口燒金紙時，火勢更突然瞬間噴發。

豬哥亮三七法會，過橋儀式。（記者胡舜翔攝）更離奇的是，當師公向豬哥亮說明謝青燕、謝金燕因有事在身無法到場，希望他不要見怪後，謝金晶再擲錢幣詢問，卻擲了3次，再加上師公重新解釋一番後，才得到聖筊。昨晚種種異象也難免讓人聯想，豬哥亮對於謝青燕和謝金燕缺席三七法會一事似乎不太開心。

但謝金燕經紀人表示：「每個人悼念追思的方式不同，都是愛與孝的表現，姐姐用自己的方式悼念父親。受持諸種佛經為父親拜懺、誦經、抄經…，請求大家給姐姐私人空間為父親服喪守孝。」再次強調謝金燕是用自己的方式來弔唁。