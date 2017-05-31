《紙牌屋》第5季來了！ 網友笑「主角比川普像總統」

《紙牌屋》男主角凱文史貝西所飾的總統安德伍劇照。（翻攝自臉書）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕人氣美國影集《紙牌屋》推出全新第5季，讓全球劇迷瘋追劇，影集日前公布一組劇照，曝光男主角凱文史貝西所飾的總統安德伍在白宮以及各地視察的蹤跡，照片更找來前美國總統歐巴馬的白宮攝影官蘇沙掌鏡，讓網友紛紛笑說：「主角比現實世界裡的美國總統川普更像總統啊！」

《紙牌屋》釋出「安德伍總統的一天」劇照，照片還是由白宮前任首席官方攝影師皮特蘇沙掌鏡，記錄安德伍帶著麥可凱利飾演的白宮幕僚長到華盛頓D.C.重要景點視察與親近人群，照片幾可亂真，有網友笑評：「《紙牌屋》不僅劇情寫實，連劇照也要拍得煞有其事。」

《紙牌屋》男主角凱文史貝西所飾的總統安德伍劇照。（翻攝自臉書）

網友紛紛留言，「主角比現實世界裡的美國總統川普更像總統」、「川普比較像是肥皂劇裡的主角」、「好想選擇活在是安德伍當總統的世界裡」、「即使他殺了2個人，在現實生活中依然比較適合當總統」，讓川普躺著也中槍。

《紙牌屋》第5季將延續第4季結尾，安德伍夫婦將聯手出擊，藉由向恐怖主義宣戰，持續操控恐懼及混亂，以鞏固及延續他們在白宮的權力。