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謝金燕缺席豬哥亮身後事 謝金晶獨扛體力不支

2017/05/31 07:45

豬哥亮三七法會。（記者胡舜翔攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，家屬昨替他做三七法會（第三旬，俗稱「女兒旬」），但豬的三個女兒中，謝青燕、謝金燕都缺席，稱要用自己的方式悼念父親，謝金晶只好獨扛責任，由於豬哥亮生前篤信民間信仰，又喜歡「熱鬧一下」，因此法會要辦得讓他滿意，全都要照傳統禮俗走。

豬哥亮三七法會。（記者胡舜翔攝）據悉，謝金晶為了法會，前一晚失眠，幾乎沒睡，但昨仍依照慣例，上午就到靈堂陪伴亡父，而且自從豬病逝後，所有家屬就茹素，在法會接近尾聲時，謝金晶曾短暫消失，推測應是情緒太激動，加上法會進行長達6小時，儀式都由她又跪又拜，尤其像擲筊時，豬還因謝青燕、謝金燕缺席，拒絕允筊，她就要跪到允筊為止，可能因此累壞了，體力不支，暫時離開休息一下。

但對照前兩次法會，謝金晶不是掩面痛哭，就是哭紅了眼，這次替豬做「女兒旬」，她心情平復不少，全程都雙手合十，表情哀戚，僅偶爾拭淚；據了解，家屬現聚在靈堂裡，都會談論豬的往事，有時講著講著還會笑出來，稍微沖淡哀慟氛圍，努力幫彼此面對這個人生必經過程。

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